"أدنيك" تنظم الجناح الإماراتي في "معرض الدفاع والأمن 2025" ببانكوك

أبوظبي في 7 نوفمبر / وام / أعلنت مجموعة أدنيك عن تنظيمها للجناح الإماراتي المشارك في فعاليات معرض الدفاع والأمن 2025، الذي يُقام في العاصمة التايلندية "بانكوك" من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، بمشاركة أبرز الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية.

ويُنظم الجناح الإماراتي عبر شركة كابيتال 360 والفعاليات ذراع أدنيك لإدارة وتنظيم الفعاليات، بهدف إبراز القدرات الوطنية المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، وتعزيز حضور دولة الإمارات في أهم وأكبر المعارض الدفاعية العالمية.

وتأتي مشاركة الجناح الإماراتي في المعارض الدفاعية الدولية ثمرةً للتعاون الوثيق بين مجموعة أدنيك وكاقة الشركاء في القطاعين العام والخاص، إذ تعمل مجتمعة على تعزيز تنافسية قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية وقدرة وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية الجديدة، ودعم الابتكار ونقل المعرفة وتوسيع آفاق التعاون الدولي وعقد الشراكات، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة في مجالات الدفاع والأمن والتكنولوجيا المتقدمة.

ويشارك تحت مظلة جناح دولة الإمارات مجموعة من أبرز الجهات الوطنية الرائدة في مجال الدفاع والتكنولوجيا، من بينها مجموعة إيدج، وشركة كاليدوس، وبي إتش إي لاند سيستمز، إلى جانب مجلة الجندي، إضافة إلى المعارض الدفاعية والأمنية التي تنظمها مجموعة أدنيك، والتي تشمل معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرضي الدفاع البحري والأمن البحري "نافدكس"، ومعرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة "يومكس"، ومعرض المحاكاة والتدريب "سيمتكس"، وصولاً لمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار".

وتُقدّم هذه الجهات الوطنية أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتكنولوجيا الدفاع والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

كما يُسلّط الجناح الضوء على الشراكات الدولية والاستثمارات الاستراتيجية في مجالات نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات الدفاعية، بما يدعم رؤية الدولة نحو الريادة الصناعية والتكنولوجية.

وتلعب مجموعة أدنيك، الجهة المنظمة للجناح الإماراتي بالتعاون مع وزارة الدفاع، دوراً محورياً في دعم نمو وتطور الصناعات الدفاعية الوطنية، عبر تنظيم واستضافة كبرى المعارض الدفاعية العالمية مثل آيدكس ونافدكس، التي أسهمت في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في هذا القطاع.

كما تعمل المجموعة على تمكين الشركات الوطنية من بناء شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجالات نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا الدفاعية، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة.

وتُعد هذه المشاركة الانطلاقة الأولى لسلسلة من الجولات الدولية للجناح الإماراتي، الذي يجمع كوكبة من أبرز الشركات الإماراتية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية المتقدمة، والتي ستشمل المشاركة في عدد من المعارض الدفاعية الكبرى حول العالم، بما يعكس التزام الإمارات بتعزيز حضورها العالمي في الصناعات الدفاعية وترسيخ دورها كمركز إقليمي ودولي لتطوير التقنيات المتقدمة.

ويبرز معرض الدفاع والأمن في بانكوك كأحد أكبر المعارض المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إذ يجمع تحت مظلته نُخبّة من صُنّاع القرار والخبراء وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، لعرض أحدث التقنيات الدفاعية والأنظمة الأمنية، ومناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وستتولى مجموعة أدنيك تنظيم وإدارة الجناح الاماراتي في مجموعة من المعارض الدولية الرائدة خلال العام 2026، وهي معرض الدفاع الدولي بالعاصمة السعودية "الرياض"، ومعرض الخدمات الدفاعية الاسيوي بالعاصمة الماليزية، ومعرض صها بمدينة اسطنبول التركية، كما ستنظم الجناح الإماراتي في معرض الطيران المصري بمدينة العلمين، إضافة لمعرض سوفيكس بالعاصمة الأردنية عمان، ومعرض الصين للطيران بمدينة زوهاي، ومعرض مراكش للطيران بالمغرب.