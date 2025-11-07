انطلاق أعمال مؤتمر "صحة" الـ 11 للتمريض والقبالة بأبوظبي

أبوظبي في 7 نوفمبر/وام/ انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال مؤتمر "صحة" الدولي الـ11 للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة، الذي يعقد في فندق فيرمونت باب البحر، بتنظيم من شركة "صحة" التابعة لمجموعة "بيور هيلث"، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين والمحليين، لمناقشة أحدث المستجدات السريرية واستراتيجيات القيادة وأفضل الممارسات متعددة التخصصات في مجالات التمريض والرعاية الصحية، ويستمر حتى 9 نوفمبر الجاري.

وأوضح مؤيد محمد حسين رئيس المؤتمر مدير التمريض والقبالة بشركة "صحة" في تصريحات لـ"وام"، أن مؤتمر هذا العام يأتي تحت شعار "الرعاية بلا حدود"، ويهدف إلى تجاوز التحديات وتمكين المجتمعات من خلال الارتقاء بتميز الكوادر التمريضية والطبية المساندة.

ولفت إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة تضم 150 متحدثاً من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، إلى جانب 2500 من الكوادر التمريضية والطبية المساندة، مشيراً إلى أنه تم اعتماد 250 ورقة بحثية لعرضها خلال جلسات المؤتمر، بما يسهم في تعزيز الممارسات السريرية والمهنية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأكد أن المؤتمر يركز على تطوير الممارسات الإكلينيكية وتبني أحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن من أبرز محاوره هذا العام إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل الطبي، بما يضمن رفع كفاءة الكوادر وتحقيق نقلة نوعية في مستوى جودة الخدمات الصحية ضمن منشآت شركة "صحة".

وتضمن اليوم الأول من المؤتمر جلسات تناولت محاور عدة، أبرزها أخلاقيات الرعاية الصحية والتعريفات الجديدة للجنة الدولية للممرضات، وتحديات القوى العاملة والمبادرات الصحية والتوجهات المستقبلية.

وشهد المؤتمرعرضاً لعدد من الأوراق العلمية والأبحاث المتخصصة، التي تناولت وجهات نظر الممرضات الإماراتيات حول مسارهن المهني والدعم المؤسسي للتطوير المهني، إلى جانب طرح رؤى جديدة في رعاية الجروح من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، وتمكين الممرضات عبر برامج تعليم الجراحة الروبوتية في مستشفيات أبوظبي.

وتطرقت الجلسات إلى تجارب الممرضات الإندونيسيات العاملات في المستشفيات الإماراتية، ودراسة حول جودة حياة الممرضات في مؤسسات الرعاية الصحية الأردنية، فضلاً عن بحث تناول معرفة الأمهات واتجاهاتهن وتعاملهن مع حليب الإبل ومنتجاته في تغذية الرضع، إلى جانب تقديم ورشة عمل متخصصة حول الوصول الوريدي المتكامل.