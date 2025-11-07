مجمع الشارقة للبحوث و"أستر دي إم" يوقعان اتفاقية تعاون للبحث والابتكار الصحي

الشارقة في 7 نوفمبر /وام/ وقعت شركة "أستر دي إم" للرعاية الصحية، اتفاقية تعاون بحثي مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بهدف دفع عجلة البحث العلمي والابتكار في مجال الرعاية الصحية، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة المجمع.

وقع الاتفاقية على هامش فعاليات منتدى "الشارقة محطة المستقبل: الرعاية الصحية" سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وأليشا مووبن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "أستر دي إم" للرعاية الصحية، بحضور الدكتورة مالاثي أَرشانابالاي، الرئيسة الطبية ورئيسة قسم الجودة في "أستر دي إم ".

تُعد هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة تطوير مبادرات البحث المشترك التي تركز على التكنولوجيا الصحية والابتكار السريري والحلول المستدامة، بما يسهم في تشكيل مستقبل قطاع الرعاية الصحية في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تشمل مجالات تطوير التقنيات الطبية، والابتكار الحيوي، والذكاء الاصطناعي في التشخيص، والحلول الصحية المتقدمة المعتمدة على البيانات وبناء منظومة متكاملة للابتكار تربط بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاع الصناعي والممارسات السريرية، بما يسرّع تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات أثر مباشر.

وتضع اتفاقية التعاون البحثي الشاملة إطارًا واضحًا للتعاون في مجالات إدارة حقوق الملكية الفكرية، وحماية البيانات، والسرية، ونشر نتائج الأبحاث.

وتمتلك شركة أستر دي إم للرعاية الصحية بموجبها حقوق تطوير وتسويق الابتكارات الناتجة عن هذه الأبحاث المشتركة، مع التزام الطرفين التام بمعايير دولة الإمارات لحماية البيانات وأخلاقيات البحث العلمي.

وتتيح الاتفاقية فرصًا لمبادرات أكاديمية مشتركة وبرامج لتسريع الابتكار وتنمية الكفاءات، بما يدعم تأهيل الجيل القادم من الباحثين والأطباء في دولة الإمارات.

وحول هذا التعاون قالت أليشا مووبن إن هذه الشراكة تعزز التزام "أستر" الراسخ بدفع عجلة الابتكار في الرعاية الصحية من خلال البحث التعاوني وتبادل المعرفة، وعبر الجمع بين خبرة أستر السريرية ومنظومة الابتكار المتقدمة في مجمع الشارقة، نسعى إلى ابتكار تقنيات ونماذج رعاية جديدة تسهم في تحسين نتائج المرضى وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للتميز الطبي والابتكار القائم على البحث العلمي.

ومن جانبها، ذكرت الدكتورة أسماء محمود فكري، مديرة الشراكات الحكومية والمؤسسية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أن هذه الشراكة تمثل فصلًا جديدًا في ربط مزوّدي الرعاية الصحية العالميين بمنظومة الابتكار في الشارقة، وستضيف خبرة أستر الواسعة في التميز السريري وتقديم الرعاية الصحية الإقليمية بُعدًا عمليًا مهمًا إلى جهودنا البحثية المشتركة، بما يعزز تحويل الأبحاث الواعدة إلى نتائج ملموسة تصب في مصلحة المرضى.