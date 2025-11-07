تخريج الدفعة الـ16 من "برنامج الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف"

أبوظبي في 7 نوفمبر / وام / احتفل الأرشيف والمكتبة الوطنية وجامعة السوربون أبوظبي بتخريج الدفعة السادسة عشرة من المشاركين في برنامج الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف.

ضمّت الدفعة نخبة من المهنيين العاملين في مختلف القطاعات الأرشيفية، ممن استكملوا متطلبات البرنامج الذي يُعنى بتأهيل الكوادر الوطنية والمتخصصة في مجال إدارة الوثائق وحفظ الأرشيف.

وقال الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي بالإنابة للأرشيف والمكتبة الوطنية، إن تخريج كل دفعة جديدة من البرنامج يعكس مكانته الراسخة بوصفه منصة أكاديمية ومهنية تُسهم في تطوير الممارسات الأرشيفية، وتعزيز الكفاءات الوطنية المؤهلة لبناء اقتصاد المعرفة القائم على التوثيق وإدارة المعلومات مهنئاً الخريجين على إنجازهم.

من جانبها، هنّأت البروفيسورة ناتالي مارسيال-بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، الخريجين، مثمّنة الجهود التي بذلوها لتحقيق هذا الإنجاز، وأشاد بدور أعضاء هيئة التدريس في تقديم مستوى تعليمي رفيع يسهم في تطوير الكوادر الوطنية المتخصصة.

اختُتم الحفل - الذي أقيم بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية - بتوزيع الشهادات على الخريجين، بحضور ممثلي الجانبين وعدد من المسؤولين والمهتمين بمجالات الأرشفة وإدارة الوثائق.