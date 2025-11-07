إقامة دبي توقّع اتفاقية تعاون مع الجامعة الكندية لتطوير الكفاءات الوطنية

دبي في7 نوفمبر/وام/ وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي اتفاقية شراكة مع الجامعة الكندية دبي تستهدف تعزيز منظومة الإبداع والابتكار، وبناء القدرات الوطنية، وتطوير البرامج التعليمية والبحثية المشتركة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق سعادة المتعاملين.

جرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض "بوابة النخبة التعليمية 2025" الذي نظمته إقامة دبي بمشاركة نخبة من الجامعات المحلية والدولية، بهدف تمكين الطلبة من استكشاف الفرص الأكاديمية المتاحة داخل الدولة وخارجها، والتعريف ببرامج التعليم العالي التي تواكب احتياجات سوق العمل وتطلعات الأجيال الشابة.

وقّع الاتفاقية عن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام، وعن الجامعة الكندية في دبي بطي سعيد الكندي ، رئيس مجلس الأمناء.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في مجالات عدة تشمل تبادل الخبرات والدراسات والزيارات الميدانية، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، وتطوير البرامج التعليمية والمناهج الدراسية، إلى جانب تقديم تخفيضات خاصة لموظفي إقامة دبي وأقاربهم من الدرجة الأولى، وفق ضوابط محددة في الاتفاق.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص إقامة دبي على ترسيخ نهج التكامل بين القطاعين الحكومي والأكاديمي، بما يعزز تبادل المعرفة وإعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة مسيرة التطوير المؤسسي.

من جانبه، أعرب بطي سعيد الكندي عن اعتزازه بهذه الشراكة التي تجسّد نموذجًا للتعاون البنّاء بين التعليم والخدمة العامة، وتسهم في تطوير مهارات الطلبة عبر بيئات عمل واقعية ومشاريع مشتركة.