شراكة استراتيجية بين "معرض الصحة العالمي" و"إكسبو دبي"

دبي في 7 نوفمبر/ وام/ أعلن معرض الصحة العالمي "دبليو إتش إكس" في دبي، الذي كان يعرف سابقًاً باسم "معرض الصحة العربي " عن شراكة استراتيجية مع مدينة إكسبو دبي، تعكس رؤية مشتركة لتوسيع نطاق المنصة العالمية لهذا الحدث المتخصص في مجال الرعاية الصحية.

ويقام معرض الصحة العالمي بمدينة إكسبو دبي في الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2026، وذلك للمرة الأولى في تاريخه خارج مركز دبي التجاري العالمي.

ويعكس انتقال الحدث إلى مدينة إكسبو طموح معرض الصحة العالمي ومركز دبي التجاري العالمي إلى توفير الفرص الإضافية لقادة الرعاية الصحية للتواصل وعرض خبراتهم والتفاعل مع المجتمع الدولي.

وسيوفر موقع مركز دبي للمعارض والمؤتمرات مساحة إضافية تبلغ 11,343 مترا مربعا، ليصل إجمالي المساحة إلى 74,402 متر مربع، مما يتيح عرضًا أوسع وأكثر شمولاً لتكنولوجيا الصحة والتعاون بين القطاعات والمحتوى التعليمي.

وتعزز الشراكة مع مدينة إكسبو دبي تجربة معرض (دبليو إتش إكس) من خلال توفير مساحات إضافية للتواصل والضيافة واللقاءات غير الرسمية، في ظل تقنيات متطورة وتصميم مبتكر.

ومن خلال وجود مرافق ثقافية ومطاعم وقاعات اجتماعات غير رسمية، ستعمل مدينة إكسبو على توسيع نطاق الحدث وخلق طرق جديدة لتفاعل مجتمع الرعاية الصحية العالمي خلال فترة انعقاد المعرض.

وقال شولتو دوغلاس-هوم، رئيس المبيعات والتسويق والاتصال في مدينة إكسبو دبي إن هذه الشراكة تتيح منصات جديدة لمجتمع الرعاية الصحية العالمي للتواصل والعرض والتعاون ويعد معرض ومؤتمر الرعاية الصحية العالمي حدثًا بارزًا على أجندة الصحة العالمية، وتوفر مدينة إكسبو دبي من جانبها بيئة مصممة لتسهيل تبادل المعرفة والتجارب بشكل فعّال ضمن مرافق عالمية المستوى، ونتطلع بشدة للتعاون مع "إنفورما ماركتس" لتقديم تجربة لا تنسى لمجتمع الرعاية الصحية في عام 2026 وما بعده.

ويوفر معرض الصحة العالمي في دبي الذي يقام تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع بيئةً مثاليةً لاستقطاب أكثر من 235000 زائر متخصص و4300 عارض لرسم ملامح مستقبل قطاع الصحة العالمي، وتضم دورة 2026 من الحدث ستة مؤتمرات معتمدة من قبل التعليم الطبي المستمر، وأربع ورش عمل تدريبية معتمدة جديدة، إضافة إلى ثلاث منصات رئيسية هي Future X، وFrontiers، وVisionary، تهدف جميعها إلى إلهام الأفكار وتعزيز التعاون التحويلي في مجال الرعاية الصحية.

من جهتها قالت سولين سينجر، نائبة الرئيس الأول لدى "إنفورما ماركتس" : " نتطلع إلى انتقال معرض "دبليو إتش إكس" إلى مركز دبي للمعارض والذي يُمثل فصلاً جديداً ومثيراً للحدث، فهو يوفر النطاق والمرونة اللازمين لتلبية الطلب العالمي المتزايد، فيما تعزز شراكتنا مع مدينة المعارض هذه التجربة من خلال توفير مساحات جديدة لمجتمع الرعاية الصحية للتواصل بطرق مختلفة بدءاً من اللقاءات المهنية ووصولاً إلى التفاعلات غير الرسمية وتبادل الثقافات، لذا تعكس هذه التوسعة مدى تنوع جمهورنا وعمق المشاركة التي نسعى دائماً لتحقيقها.



