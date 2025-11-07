فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة بحديقة أم الإمارات خلال عطلة نهاية الأسبوع

أبوظبي في 7 نوفمبر / وام / تنظم حديقة أم الإمارات مجموعة مميزة من الفعاليات الثقافية والترفيهية خلال عطلة نهاية الأسبوع تتصدرها فعاليات مهرجان كوريا 2025 الذي يستضيفه المركز الثقافي الكوري في الدولة ويستمر يومين تحت شعار "متصلون" تماشياً مع "عام المجتمع".

يهدف المهرجان الذي انطلق اليوم ويستمر يومين إلى إبراز التناغم بين التراث الكوري العريق والثقافة المعاصرة من خلال عروض حية وورش عمل تفاعلية وتجارب تذوق للمأكولات الكورية التقليدية إضافة إلى عروض رقص الكي-بوب التي تقدم أجواء احتفالية تفاعلية تناسب جميع أفراد العائلة.

ويشهد المهرجان إقامة العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفيلم الرسوم المتحركة الأكثر مشاهدة على نتفليكس "كيبوب ديمون هنترز" الذي يُعرض حصرياً ضمن فعاليات المهرجان يوم 8 نوفمبر عند الساعة السادسة مساءً.

وإلى جانب مهرجان كوريا تواصل حديقة أم الإمارات تقديم فعاليات متنوعة تشمل عرض الصقور اليومي عند الساعة 5:00 و6:00 مساء ويتيح للزوار التعرف إلى فنون الصقارة الإماراتية والتقاط الصور مع الصقور في تجربة تفاعلية تمتد لـ45 دقيقة.

ويعود سوق الحديقة بحلته الجديدة في موقع مركزي بالقرب من حديقة الأطفال والسينما الخارجية، مستضيفاً أكثر من 60 بائعاً محلياً كل يوم جمعة وسبت، يقدمون منتجات يدوية، وأزياء، ومأكولات وحلويات، إلى جانب فقرات موسيقية وأنشطة عائلية ترفيهية.

ويمكن للزوار الاستمتاع بأجواء سينما الحديقة كل يوم جمعة وسبت عند الساعة السادسة مساءً، من خلال عروض أفلام عائلية مميزة في الهواء الطلق.

وتُقام فعالية "سينما الأحد" المخصصة لعرض أفلام مناسبة للزوار من عمر 13 عاماً فما فوق وتشهد هذا الأسبوع عرض فيلم "Sea Shadow" عند الساعة السادسة مساءً، مقدمة تجربة سينمائية تجمع بين الطبيعة والقصص الملهمة.