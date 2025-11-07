تفعيل نظام المواقف المدفوعة بمنطقة الشهامة في أبوظبي

أبوظبي في 7 نوفمبر/وام/ أعلنت شركة "كيو موبيليتي"، المسؤولة عن إدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية "درب" ومنظومة المواقف في أبوظبي "مواقف" تفعيل نظام المواقف المدفوعة اعتباراً من اليوم، في المناطق الخارجية بمنطقة الشهامة، وذلك بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل.

يأتي تفعيل نظام المواقف ضمن الجهود المستمرة لتعزيز مستوى السلامة المرورية واعتماد حلول ذكية ومستدامة، والإسهام بشكل رئيسي في تنظيم حركة المرور داخل المنطقة وخارجها، وتحسين انسيابية الوصول للمرافق السكنية والتجارية، وتقديم تجربة أكثر أماناً وكفاءة للسكان والزوار على حد سواء.

يشمل نظام المواقف الجديد منطقتي الشهامة والشهامة الجديدة، ويبلغ إجمالي المواقف التي سيتم تفعيلها 3704 مواقف، منها 40 موقفاً مخصّصاً لأصحاب الهمم، ويمكن الدفع باستخدام القنوات الرقمية المتاحة، بما في ذلك تطبيق "تم" وتطبيق "درب"، لضمان تجربة سلسة وسريعة لجميع المستخدمين.