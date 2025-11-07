إغلاق باب المشاركة بالنسخة الـ3 من "جوائز أبوظبي البحرية 2025"

أبوظبي في 7 نوفمبر / وام/ أعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي ، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي إغلاق باب المشاركات في النسخة الثالثة من جوائز أبوظبي البحرية 2025 والتي شهدت تفاعلاً واسعاً من المراسي والمشاريع البحرية والفرق العاملة بها، ما يعزّز روح التنافسية والابتكار في القطاع البحري على مستوى المنطقة.

ولاقت "جوائز أبوظبي البحرية" هذا العام مشاركة واسعة من أبرز المراسي والمشاريع البحرية والكفاءات الواعدة من ثماني دول، ما يعكس المكانة الرائدة لهذه الجوائز بوصفها منصة إقليمية للتميز والابتكار في القطاع البحري، ويؤكد دورها المحوري في تسليط الضوء على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في إدارة وتشغيل المراسي.

وتواصل "جوائز أبوظبي البحرية" تعزيز مكانتها منصة متميزة للاحتفاء بالتميز والابتكار في قطاع المراسي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بعدما شهدت نسخة هذا العام منافسة قوية ضمن 13 فئة متنوعة، من بينها عدة فئات مستحدثة، يتم اختيار الفائزين فيها من قبل لجنة تحكيم متخصصة، بالإضافة إلى فئة جماهيرية يتم تحديد الفائز بها عبر تصويت الجمهور.

تعكس كثافة المشاركات تنوع الكفاءات بين الخبراء والفرق المشاركة، بما يؤكد اتساع نطاق الجوائز وتأثيرها المتزايد في القطاع البحري الإقليمي.

وفي نسختها الثالثة، سجلت جوائز أبوظبي البحرية توسعاً نوعياً بإضافة فئات جديدة تعكس عمق وتنوع الإسهامات التي ترسم ملامح قطاع المراسي في المنطقة.

ومن أبرزالفئات الجديدة "جائزة أفضل مرسى ناشئ" لتكريم المراسي الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز سعتها 200 مرسى.. و"جوائز المشاريع" التي تهدف إلى إبراز المبادرات المؤثرة ضمن قطاع المراسي.. وجوائز فردية، وهي: "جائزة القائد المتميّز"، و "جائزة بطل الخدمة المتميّزة"، و "جائزة الكفاءات الواعدة"، لتكريم الأفراد الذين يمثلون العنصر الحيوي لتطور القطاع ويسهمون في تعزيز الابتكار والتميّز في مراسي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

يضيف هذا التوجه الجديد بُعداً إنسانياً للجوائز، من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح العاملين في الصفوف الأمامية والرواد الملهمين والكفاءات الواعدة، لتكريم الأفراد الذين يشكّلون العنصر الأساسي لتطوّر القطاع، بفضل شغفهم وابتكارهم والتزامهم بالتميّز، وتعكس إسهاماتهم أثراً إيجابياً يمتد إلى المجتمع والمتعاملين على حد سواء.

وتتضمن النسخة الجديدة من المسابقة عودة الفئات الخمس الأساسية التي تشكّل ركائز التميز المؤسسي في قطاع المراسي، وهي تجربة المتعاملين، والتميز الوظيفي، والصحة والسلامة، والابتكار، والاستدامة، بينما تظل جائزة "أفضل مرسى شامل" المرموقة عنواناً للريادة، والتي تُمنح للمرسى الذي يحقق التميز المتكامل عبر هذه المحاور الخمسة مجتمعة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة إن جوائز أبوظبي البحرية تجسد التزام أبوظبي بتعزيز مكانتها وجهة عالمية للابتكار في القطاع البحري، وترسيخ مبادئ الجودة والاستدامة في إدارة وتشغيل المراسي.

وتحتفي الجوائز بالإنجازات الاستثنائية للأفراد والمؤسسات، وتبرز دور الابتكار والعمل المشترك في تطوير منظومة بحرية أكثر كفاءة ومرونة تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة الحياة.

ومن جانبه قال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي إن جوائز أبوظبي البحرية تعد منصةً رائدةً لإبراز الدور الحيوي لقطاع المراسي، والاحتفاء بقصص النجاح والتميز ضمن القطاع ومن خلال توسيع نطاق الجوائز، نسعى لتسليط الضوء على الإسهامات المحورية للأفراد والفرق في نجاح القطاع البحري الإقليمي، ونفخر بالاحتفاء بالتزامهم وابتكارهم وتأثيرهم.

وكما في النسختين السابقتين من جوائز أبوظبي البحرية التي عقدت على مدار العامين الماضيين، فُتحت أبواب المشاركة في الجوائز أمام جميع مالكي ومشغّلي المراسي المرخّصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ونظراً للإقبال الكبير الذي شهدته الدورة الحالية تم تمديد فترة التقديم، في دلالة واضحة على المكانة المتنامية للجوائز وقيمتها منصة رائدة لتكريم التميز إقليمياً.

وتخضع جميع المشاركات حالياً للجولة الأولى من التقييم على أيدي فريق مؤهل من الخبراء المعتمدين تمهيداً لعرضها على لجنة التحكيم الرئيسية، بينما يواصل الجمهور دوره المحوري في تحديد الفائز بجائزة "المرسى الأكثر شعبية"، التي يتم منحها بناءً على تصويت إلكتروني موثوق وآمن عبر المنصة الرسمية للجوائزwww.maritime-awards.com ، والذي بدأ في 20 أكتوبر ، بما يعكس التزام الجائزة بالشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية في تكريم رواد القطاع البحري.

وسيتم إدراج المرشحين لجائزتي "أفضل مرسى شامل" و "أفضل مرسى ناشئ" تلقائياً ضمن الفئات الفرعية الخمس الخاصة بالمؤسسات.

وحرصاً على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المشاركين، لن يكون الفائزون بهاتين الجائزتين مؤهلين للفوز في الفئات الفرعية الأخرى، مما يتيح فرصة أوسع لتكريم عدد أكبر من المتميزين في مجالات القطاع البحري المختلفة.

و سيتم الإعلان عن جميع الفائزين خلال حفل جوائز أبوظبي البحرية المقرر في 20 نوفمبر الجاري، وذلك على هامش معرض أبوظبي الدولي للقوارب، أحد أبرز التجمعات الإقليمية لمحترفي صناعة القوارب والمتعاملين في قطاع المراسي.

تجدر الإشارة إلى أن جوائز أبوظبي البحرية تُعد من أبرز المبادرات الاستراتيجية لأبوظبي البحرية، والتي أُطلقت بالتعاون مع مركز النقل المتكامل بهدف تطوير إدارة الممرات المائية وتعزيز الابتكار في القطاع البحري.