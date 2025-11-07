قادة العالم يناقشون في البرازيل الحد من الاحتباس الحراري قبيل انطلاق (COP30)

بيليم (البرازيل) في 7 نوفمبر/وام/ حذر قادة دول ومسؤولون دوليون من بينهم أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة خلال قمة لهم في البرازيل تسبق انطلاق المؤتمر الثلاثين للأمم المتحدة بشأن المناخ (COP30) المقرر في الفترة ما بين 10 و21 نوفمبر الجاري من أن العالم قد لا يتمكن من حصر ارتفاع درجات الحرارة دون 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية وهو الهدف الأكثر طموحاً لاتفاق باريس للمناخ لعام 2015.

وشهد اليوم الأول من القمة خطابات وكلمات لقادة الدول وممثليها حول مدى قدرة العالم على كبح ظاهرة الاحتباس الحراري وذلك بعد عامين من الالتزام التاريخي الذي تم إقراره خلال مؤتمر (COP28) بدولة الإمارات حيث وافقت الدول المشاركة بالإجماع على قرار يدعو إلى الانتقال التدريجي نحو التخلي عن الوقود الأحفوري.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه على “كل دولة أن تضع استراتيجيتها الخاصة للخروج التدريجي من الوقود الأحفوري”.

فيما أعطت “خريطة الطريق” التي اقترحها الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا إشارة واضحة لأولويات بلاده في (COP30).

وشهدت القمة إطلاق البرازيل صندوقا يهدف إلى الحفاظ على الغابات المدارية وأعلن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من مدينة بيليم في الأمازون أن هذا الصندوق "سيكون أحد النتائج الرئيسية الملموسة" لمؤتمر المناخ إذ تعهدت البرازيل بتخصيص مليار دولار لهذا الصندوق من أصل 25 مليار دولار تأمل بجمعها من الحكومات "الراعية" فيما تأمل لاحقا أيضا بجمع مائة مليار دولار إضافية من مستثمرين في القطاع الخاص.

من جهته قال محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في كلمته أمام القمة إن القارة الأفريقية، تقود الطريق نحو مستقبل عادل وشامل ومنخفض الانبعاثات الكربونية، من الحقول الشمسية إلى المبتكرين الشباب في مجالات التكنولوجيا الخضراء.

و أعرب عن أسفه لأن أفريقيا، التي تمتلك نحو 40% من الإمكانات العالمية للطاقة المتجددة، لا تتلقى سوى أقل من 12 في المائة من التمويل المخصص للمناخ.

كان العشرات من قادة العالم قد اجتمعوا أمس بمدينة (بليم) البرازيلية في قمة تستمر يومين قبيل البداية الرسمية لـ"COP30" الإثنين المقبل بمشاركة عشرات الآلاف من ممثلي نحو 200 دولة وذلك لمناقشة الإجراءات العاجلة للحد من الاحتباس الحراري.