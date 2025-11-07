"كلية الإمارات للتطوير التربوي" : الأسرة ركيزة التنمية الوطنية

أبوظبي في 7 نوفمبر / وام / أكدت كلية الإمارات للتطوير التربوي أن إعلان عام 2026 "عام الأسرة" تأكيد على الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة لجعل الأسرة الإماراتية محور التنمية واستدامة الازدهار الوطني، وترسيخ لقيم التلاحم والتكافل التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات.

وقالت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي بهذه المناسبة إن الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال نواة بناء الإنسان وأساس استقرار المجتمع، والركيزة التي تُبنى عليها مسارات وأبعاد التنمية الوطنية كافة، من التعليم والهوية الوطنية إلى النمو الاقتصادي والاجتماعي، لذلك تؤمن كلية الإمارات للتطوير التربوي بأن الأسرة جزء أصيل من المنظومة التعليمية وشريك رئيسي في تطوير الممارسات التربوية الحديثة، من خلال متابعة الأبناء وتغذية العملية التعليمية بالتوصيات التي تدفع نحو التطوير والتحسين المستمر.

وأشارت إلى أن الكلية تحرص على إشراك الأسرة الإماراتية في مبادراتها وبرامجها التربوية، إيماناً منها بأن الشراكة الفاعلة بين الأسرة والمعلم والمدرسة علاقة استراتيجية تُسهم في بناء جيل واعٍ، معتز بقيمه وهويته، منفتح على الابتكار، قادر على قيادة المستقبل بثقة ومعرفة.

وأوضحت الطائي أن عام الأسرة 2026 يمثل فرصة لتعزيز نمو الأسرة الإماراتية باعتبار ذلك من الأولويات الوطنية، وترسيخ التكامل بين الأسرة والمعلم والمدرسة، وتوسيع نطاق التعاون بين المؤسسات التعليمية والأسر الإماراتية بما يدعم أهداف (عام الأسرة) والأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، ويُسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو أسرة قوية في مجتمع متماسك ينعم بالاستقرار والازدهار المستدام.