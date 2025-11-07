استشاري الشارقة يبحث التعاون مع أرمينيا بالمجالات البرلمانية والبيئية والأكاديمية

يريفان في 7 نوفمبر / وام / بحث وفد من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية أرمينيا التي بدأت أمس وتستمر عدة أيام، تعزيز أواصر التعاون المشترك في المجالات البرلمانية والبيئية والأكاديمية وذلك من خلال سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المؤسسات الدولية والجامعية والحكومية .

يضم الوفد عددا من أعضاء المجلس وأمانته إلى جانب عدد من طلبة الدراسات العليا في الجامعة الأمريكية في الشارقة وذلك خلال الزيارة التي تعد امتدادًا لدور المجلس في دعم العلاقات الدولية والبرلمانية وتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مد جسور التعاون مع الشعوب الصديقة وتعزيز الحوار الثقافي والعلمي والبيئي بما يسهم في ترسيخ مكانة الشارقة والإمارات نموذجًا عالميًا في التنمية المستدامة والانفتاح الإنساني.

واستهل الوفد برنامج زيارته أمس بلقاء في مكتب الأمم المتحدة في العاصمة يريفان التقى خلاله سعادة فرانسوا جاكوب المنسق المقيم للأمم المتحدة في أرمينيا وجرى بحث سبل التعاون المشترك في مجالات البيئة والاستدامة وتمكين الشباب ومناقشة استعدادات أرمينيا لاستضافة مؤتمر المناخ "CBD COP17" في أكتوبر 2026 .

وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تحديات تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الأمن المائي والصحة البيئية.

ونوه معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي إلى دور دولة الإمارات في قيادة العمل المناخي العالمي بعد استضافتها COP28 مؤكدًا أن قضية المناخ مسؤولية جماعية تتطلب عملًا مشتركًا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.

وزار الوفد أيضا مقر الجامعة الأمريكية في أرمينيا (AUA) حيث قدّم عدد من طلبة الدكتوراة في الجامعة الأمريكية بالشارقة عرضًا أكاديميًا حول التخطيط الحضري والتنمية المستدامة طرحوا فيه التجربة الإماراتية الرائدة في بناء مدن المستقبل وتعزيز الوعي البيئي وذلك بحضور الدكتور بروس بوجوسيان رئيس الجامعة والدكتور آلان باسيليان منسق مركز أكوبيان للبيئة .

تناول العرض محاور متخصصة شملت مستقبل المدن الذكية وتكامل الاستدامة مع التنمية الحضرية وتمكين الشباب عبر البحث العلمي .

وأكد الحضور أن الرؤية الإماراتية تشكل نموذجًا ملهمًا في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والبيئية.

كما زار الوفد مدينة الهندسة (Engineering City) وكان في استقبالهم باغرات ينغيباريان مدير المدينة التي تُعد من أبرز المؤسسات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال في أرمينيا واطلع على أبرز المشاريع التقنية والحاضنات الابتكارية التي تسهم في تطوير الكفاءات الشابة ودعم الاقتصاد المعرفي.

واختتم الوفد أنشطته في اليوم الأول بلقاء معالي هامباردزوم ماتيفوسيان وزير البيئة في جمهورية أرمينيا في مقر الوزارة بالعاصمة لمناقشة فرص التعاون الثنائي في حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة إلى جانب استعراض الجهود المشتركة لدعم استضافة أرمينيا لمؤتمر" CBD COP17" المقبل.

وأشاد الوزير الأرميني بما حققته دولة الإمارات من إنجازات عالمية في مجال الاستدامة ، مؤكدًا أن التعاون مع إمارة الشارقة يمثل خطوة مهمة في بناء شراكات بيئية تعود بالنفع على المنطقة والعالم.