جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ تشارك بمعرض الشارقة للكتاب

الشارقة في 7 نوفمبر/وام/ تنظم "جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ " من خلال جناجها بمعرض الشارقة الدولة للكتاب 2025 برامج توعوية وورش عمل لتعريف الزوار والمبدعين بحقوقهم وواجباتهم إلى جانب تقديم استشارات متخصصة للناشرين والمؤلفين.

وأكد محمد بن دخين رئيس مجلس إدارة الجمعية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن مشاركة الجمعية في المعرض تترجم التزامها الراسخ بدعم منظومة حماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الجمعية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام الحقوق الإبداعية وإشراك المؤلفين والناشرين والجمهور في حوار مفتوح حول سبل حماية المصنفات الأدبية والفنية من النسخ غير القانوني في البيئة الرقمية والتعليمية.

وقال ابن دخين إن المشاركة تعكس رؤيتها لتوفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع الأدبي وتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية في مجال إدارة الحقوق ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع النشر في ظل التحولات الرقمية وتأكيد أهمية تطوير التشريعات الداعمة لصناعة الكتاب داعياً الأفراد والمؤسسات إلى العمل المشترك من أجل بناء مجتمع يحترم حقوق المبدعين ويدعم استدامة الإنتاج الثقافي والوصول الآمن والعادل للمحتوى المعرفي ليكون رافداً للصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن عدد أعضاء الجمعية يبلغ حتى الآن أكثر عن 122 عضوا من المؤلفين و دور النشر فيما بلغ عدد المؤلفات المحفوظة لدى الجمعية نحو 9000 مؤلف ولديها أيضا إتفاقيات عمل مع عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة و أيرلندا و أستراليا ونيوزيلندا و ماليزيا والأرجنتين و الهند و تسعى حاليا لإبرام اتفاقيات مماثلة مع اليونان وبولندا في حين أبرمت عقد بيع ترخيص حقوق النسخ مع جامعة هيريوت وات الاستكلندية فرع الإمارات.

ونوه إلى أن هناك مساع لإبرام عقد مشابه مع الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة وتوقع إبرام اتفاقيات مع 3 جامعات أخرى في الإمارات قبل نهاية العالم الجاري .

و نوه ابن دخين إلى التعاون القائم مع وزارة الاقتصاد و السياحة بشأن توعية مراكز النسخ بأهمية تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية وعدم نسخ أي كتاب إلا بعد الحصول على موافقة مؤلفه.