متحف الشارقة للسيارات القديمة يجذب اهتمام الزوار بسوق السفر العالمي بلندن

لندن في 7 نوفمبر/وام/ اختتم متحف الشارقة للسيارات القديمة مشاركته في معرض سوق السفر العالمي – لندن 2025 ضمن جناح إمارة الشارقة الذي نظمته هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة .

شكّلت مشاركة المتحف محطةً مميزة استوقفت أنظار الزوار وأثارت اهتمام المتخصصين والمهتمين بتاريخ صناعة السيارات.

واستحوذت السيارة “أستون مارتن دي بي خمسة” طراز عام 1964 على إعجاب الحضور باعتبارها أحد أبرز الرموز في تاريخ الصناعة البريطانية وقطعةً تجسّد مزيجًا من الحرفية الهندسية والجمال الفني الذي رافق تطور صناعة السيارات في القرن الماضي في عرضٍ جمع بين ذاكرة الماضي ورؤية المستقبل.

وعلى هامش المعرض عقد المتحف شراكات تمهيدية وتنسيقية مع عدد من الجهات المعنية بقطاعي السياحة والثقافة بهدف تعزيز الترويج الدولي للمتحف وإدماج زيارته ضمن المسارات السياحية والثقافية لإمارة الشارقة بما يسهم في إبراز قيمته وجهة تجمع بين التراث والابتكار.

يأتي هذا الحضور ليؤكد دور متحف الشارقة للسيارات القديمة جسرا ثقافيا وسياحيا يُعرّف الجمهور العالمي بتاريخ الصناعة في المنطقة ويعكس رؤية الإمارة في تحويل التراث إلى تجربة حية تُروى بأسلوب معاصر يواكب تطلعات السياحة العالمية.

وأسهمت المشاركات الدولية للمتحف في زيادة نسب الزوار والإقبال المحلي والدولي وشكّلت هذه المعارض نوافذ تعريفية فاعلة للترويج لتراث السيارات القديمة في الشارقة وأسهمت في استقطاب فئات جديدة من الزوار من عشاق السيارات والسياح المهتمين بالثقافة والتراث وعززت من مكانة المتحف ضمن الوجهات الثقافية البارزة في دولة الإمارات والمنطقة.