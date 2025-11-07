بريد عمان يشارك بمعرض الشارقة للكتاب

الشارقة في 7 نوفمبر/وام/ يشارك "بريد عمان طوابع ومقتنيات" وذلك للمرة الأولى في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 بهدف إبراز الهوية العمانية وإرسال رسائل للمجتمع فحواها أن الطابع البريدي ما زال يحظى بإهتمام فئة كبيرة من المجتمع والتي تحرص على إقتناء الطوابع الفريدة و التاريخية التي توثق مراحل تطور الدول بصفة عامة .

وقال محسن الوهيبي من "بريد عمان طوابع ومقتنيات " في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام / إن منصة بريد عمان في معرض الشارقة الدولي للكتاب تضم مجموعة من الطوابع المميزة و من أهمها طابع تأسيس الدولة البوسعيدية عام 280 والطابع ذو الأحجار الكريمة الذي تم إضدارة لفترة محدودة إلى جانب عرض أهم الإصدارات من الكتب التي تتحدث عن التاريخ العماني و الثقافة و السياحة العمانية و عدد من العملات النقدية على مر العصور .

وأعرب الوهيبي عن إعجابه بمستوى معرض الشارقة الدولي للكتاب وما يضمه من دور نشر عريقة وعالمية منوها إلى أن المنصة العمانية حظيت بإقبال كبير من جانب زوار المعرض للتعرف على البريد العماني و الطوابع و المقتنيات العمانية مشيرا إلى أن الطوابع ما زالت تستخدم في سلطنة عمان خاصة في المراسلات البريدية إضافة وجود عدد كبير من هواة تجميع الطوابع الذين يحرصون على زيارة المعارض المتخصصة في أنحاء العالم لإقتناء الطوابع النادرة و المهمة .