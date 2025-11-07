"القمة الخضراء" تسلط الضوء على تجارب الإمارات في المدن الذكية والتقنيات النظيفة

أبوظبي 7 نوفمبر /وام/ أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً عملياً لتحويل التطلعات البيئية إلى إنجاز تنموي ملموس معتبرة أنه قد يبدو هذا للوهلة الأولى حلماً أخضر، لكنه في الإمارات قصة تتحقق على الأرض.. اقتصاد دائري يترجم رؤية قيادتنا الرشيدة إلى طاقة، ويحوّل القوانين إلى سلوك، والابتكار إلى وظائف ونمو وتنافسية.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان خلال افتتاحها أعمال مؤتمر "القمة الخضراء العالمية (GPF Global) - أبوظبي إن التحول نحو الاقتصاد الدائري لم يعد ترفاً، بل ضرورة استراتيجية تجمع بين حماية الكوكب وتحسين الكفاءة الاقتصادية.

وشهدت النسخة الافتتاحية للقمة التي حضرها أكثر من 600 مشارك في مركز أبوظبي للطاقة، الظهور الأول لمنصة GPF Global في الشرق الأوسط إضافة إلى إطلاق مبادرة "خطة التسعين" .

وناقشت القمة محاور رئيسية شملت الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري وإدارة المياه، ودور الشباب في قيادة التحول الأخضر، مع تسليط الضوء على تجارب الإمارات في المدن الذكية والتقنيات النظيفة وسلاسل القيمة الدائرية والتحلية وإعادة استخدام المياه فيما عكست الكلمات وأوراق العمل والحوارات في الجلسات المتخصصة أهمية موضوعات مثل الطاقة الشمسية والرياح، الابتكار والذكاء الاصطناعي، الزراعة والري الذكي، وإعادة التدوير والتصنيع الأخضر.

وضمن جلسات المؤتمر، قدمت النائبة في البرلمان والناشطة البيئية اللبنانية بولا يعقوبيان قراءة حول إدارة النفايات وحماية الموارد الطبيعية في لبنان.