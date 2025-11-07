الفارسة "نوادر" تتصدر المرحلتين ببطولة "فيرتوس" لقفز الحواجز

دبي في 7 نوفمبر/ وام/ تصدرت الفارسة نوادر عمر النابودة مع "فيرست برنسيس" منافسات الافتتاح بمواصفات المرحلتين الخاصة، في النسخة الرابعة لبطولة (فيرتوس) الدولية لقفز الحواجز "فئة النجمتين".

وشهدت البطولة منافسات قوية في انطلاقتها صباح اليوم بمركز الإمارات للفروسية في دبي، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة 181 فارساً وفارسة يمثلون 32 دولة، بصحبتهم 253 خيلاً.

وتتضمن البطولة 12 منافسة على مدار 3 أيام، وتختتم بعد غد الأحد بمنافسة الجائزة الكبرى، وصمم مسارها، بحواجز بلغ ارتفاعها 110 سم، وتنافس فيها 79 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 33 فارساً، وأولهم الفارسة نوادر النابودة، وجاءت ثانية الفارسة السورية حلا كاستالي مع الجواد "بلاديو في تي"، وثالثا الفارس خليفة حمدان الجهوري، بصحبة "هيرمس دو ماريبوسا".

وأكد الفارس ناصر علي الجنيبي، أن البطولة الدولية الأولى في الموسم الجديد، ترسخ الجهود الكبيرة من اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، واللجنة المنظمة، وتؤكد القيمة الكبيرة لها في تعزيز تنافسية فرسان الإمارات، لخوض المنافسات العالمية بأفضل مؤشرات الجاهزية، والاستفادة من مشاركة نخبة الفرسان من جميع أنحاء العالم، لاكتساب المزيد من الخبرات.