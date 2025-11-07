الشارقة لإدارة الأصول تختتم مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي 2025 في لندن

الشارقة في 7 نوفمبر / وام / اختتمت شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي "WTM" في لندن 2025 أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع السياحة والسفر والذي استقطب نخبة من صُنّاع القرار والمستثمرين وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.

مثّل الشركة في المعرض كلٌّ من سالم المدفع الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع تجربة العملاء ومحمد الجروان مدير تجربة العملاء، حيث عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين لاستعراض فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار والسياحة والضيافة.

وقال سالم المدفع إن مشاركة الشارقة لإدارة الأصول في معرض سوق السفر العالمي تأتي ضمن جهود الشركة الرامية إلى تعزيز استثماراتها في قطاعات الضيافة والسياحة واستكشاف فرص جديدة تواكب توجهاتها نحو التنمية الاقتصادية المستدامة وإيجاد شراكات استراتيجية تدعم مسيرة النمو والتطوير في مختلف قطاعات الشركة الاستثمارية بما يعزز مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد للأعمال والاستثمار ويسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتعكس هذه المشاركة حرص الشارقة لإدارة الأصول على الوجود في المحافل الدولية للتعريف بمشاريعها وإنجازاتها وخططها المستقبلية بما يعزز من فرص التعاون وتبادل المعرفة مع مختلف الجهات المشاركة.