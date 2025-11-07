كأس العين الدولية تجمع 4 منتخبات "مونديالية"

العين في 7 نوفمبر / وام / يستضيف استاد هزاع بن زايد منافسات بطولة "كأس العين الدولية" لكرة القدم، بمشاركة 4 من المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026، وهي مصر، وإيران، وأوزبكستان والرأس الأخضر، خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وأعلن منظمو البطولة مشاركة المنتخبات الأربعة بلاعبي الصف الأول، استعداداً لخوض الاستحقاقات الدولية المقبلة، وأبرزها نهائيات كأس أمم أفريقيا بالمغرب في ديسمبر المقبل، ومونديال 2026.

وتشهد البطولة إقامة 4 مباريات، حيث يلتقي المنتخب الإيراني مع نظيره منتخب الرأس الأخضر يوم 13 نوفمبر الجاري، بينما يواجه المنتخب المصري نظيره الأوزبكي في اليوم التالي.

ويلتقي الخاسران في المباراتين لتحديد المركز الثالث يوم 17 نوفمبر، ثم تقام المباراة النهائية يوم 18 نوفمبر.

وقال راشد عبدالله، المدير التنفيذي لنادي العين للاستثمار، إن إقامة البطولة ضمن روزنامة الفعاليات التي تتضمن النشاطات المتنوعة التي تقام في منطقة العين، بالنظر لما توفره من بنية تحتية، ومرافق تعد من الأفضل على مستوى العالم، لخوض التدريبات، والمباريات، والجوانب كافة المرتبطة بنجاح هذا النوع من البطولات الدولية.

من جانبها عبرت أندريا فيران، الرئيس التنفيذي لشركة "وينز يونايتد" المنظمة للحدث، عن تطلعها إلى أن تشكل هذه البطولة إضافة إلى سلسلة البطولات الدولية الناجحة على استاد هزاع بن زايد، بمشاركة أفضل اللاعبين، إلى جانب الفعاليات المرافقة.