الإنجليزيان فليتوود وراي يتقاسمان صدارة بطولة أبوظبي "اتش إس بي سي" للجولف

أبوظبي في 7 نوفمبر / وام / خطف الإنجليزيان تومي فليتوود وآرون راي الأضواء في اليوم الثاني من منافسات بطولة أبوظبي "اتش إس بي سي" للجولف 2025، بعدما قدّما أداءً مميزاً على ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس في أبوظبي، وضعهما في صدارة الترتيب المشترك عند 14 ضربة تحت المعدّل مع ختام اليوم الثاني من النسخة الـ20 للبطولة، التي تُعد واحدة من فعاليات «سلسلة رولكس»، وجزءاً من التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد، والتي تتواصل حتى الأحد المقبل بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي ورلد.

وحقق فليتوود المصنف الخامس عالمياً، وبطل نسختي 2017 و2018، في اليوم الثاني من البطولة 6 ضربات تحت المعدّل، فيما سجل راي المصنف الـ 30، 8 ضربات تحت المعدّل ليتساوى اللاعبان في الصدارة وتستمر المنافسة المثيرة على اللقب.

وأكدت النسخة الـ20 من البطولة، التي تستقطب أفضل 72 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» لهذا الموسم، أن المنافسة على اللقب ستكون على أشدها بين نجوم العالم، وذلك مع وجود لاعبين اثنين في صدارة الترتيب بعد نهاية اليوم الثاني، و3 لاعبين في الوصافة حققوا 12 ضربة تحت المعدّل، وهم الإنجليزي آندي سوليفان، والدنماركي نيكولاي هوجقارد، والجنوب أفريقي ريتشارد ستيرن، و 4 لاعبين في المركز الثالث وهم الإيرلندي شاين لاوري بطل نسخة 2019، والإسباني أليخاندرو ديل ري، والياباني كيتا ناكاجيما، والإسباني الآخر ناتشو أليفيرا ولكل منهم 11 ضربة تحت المعدل.

ولا يزال المصنف الثاني عالمياً، الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، متصدر الترتيب وحامل لقب «السباق إلى دبي»، على مقربة من المقدمة على الرغم من تواجده في المركز الـ20، بعدما أنهى اليوم الثاني بـ 4 ضربات تحت المعدّل ليصبح في رصيده 8 ضربات تحت المعدّل قبل بداية اليوم الثالث غداً.

أما آرون راي، فبدأ اليوم بداية مميزة دفعته بقوة نحو القمة، ثم واصل تألقه ببيردي من مسافة 30 قدماً عند الحفرة السادسة، وأخرى في السابعة والحادية عشرة، قبل أن يُنهي جولته بتسجيل 2 بيردي متتاليين في الحفرتين 17 و18 ليصل إلى 14 ضربة تحت المعدّل.