اللجنة المنظمة لبطولة "كأس العرب قطر 2025" تعلن جاهزيتها لانطلاق الحدث

أبوظبي في 7 نوفمبر / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لكرة القدم "فيفا قطر 2025" جاهزيتها لانطلاقة الحدث في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبا تتنافس على جوائز قدرها 36.5 مليون دولار.

جاء ذلك خلال إطلاق اللجنة المنظمة حملتها الترويجية للبطولة في الإمارات بكل من ياس مول، ودبي مول.

وقال علي محمود المدير التنفيذي للتخطيط والتنفيذ في اللجنة المنظمة للبطولة خلال الجولة في ياس مول بأبوظبي إن اللجنة تسعى لتوفير تجربة كروية مميزة للجماهير الحاضرة، إذ تتواجد في الإمارات للوصول بشكل أكبر للجمهور الإماراتي والعربي وتعريفه بالبطولة والفعاليات المصاحبة لها، والحضور الجماهيري هو أساس نجاح الحدث.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة تطمح لحضور أكثر من مليون مشجع لجميع مباريات البطولة من خلال توفير باقات متنوعة للتذاكر بأسعار مميزة، لافتاً إلى أنه تم بيع أكثر من 420 ألف تذكرة حتى الآن.

وتأتي جولة اللجنة في الإمارات ضمن جولات في دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والأردن، والعراق، والجزائر.

يذكر أن منافسات البطولة ستقام على 6 ملاعب هي البيت، ولوسيل، وخليفة الدولي، وأحمد بن علي، و974، والمدينة التعليمية.