الوطني للأرصاد: أجواء مستقرة وغائمة جزئياً مع احتمال أمطار خفيفة غرباً حتى الأربعاء

أبوظبي في 7 نوفمبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد خلال الفترة من يوم غد إلى 12 نوفمبر الجاري طقسٌ مستقر بوجه عام، يميل إلى الغيوم الجزئية والمغبّرة أحياناً، مع فرص لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان طوال الفترة.

وأوضح المركز في بيانه أن غداً سيشهد طقساً رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، يكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة على السواحل والجزر الغربية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و20 وتصل إلى 30 كم/س.

وتوقع المركز أن يستمر الطقس رطباً يوم الأحد صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وصحوًا إلى غائم جزئياً، مع ظهور السحب المنخفضة على السواحل والجزر الغربية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح بين 10 و20 وتصل إلى 30 كم/س.

ويشهد يوم الاثنين طقساً رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ومغبراً شمالاً وشرقاً، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على السواحل والجزر الغربية قد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و20 وتصل إلى 30 كم/س.

ويكون الطقس يوم الثلاثاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على السواحل والجزر الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ومغبراً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و20 وتصل إلى 30 كم/س.

ويتوقع أن يكون الطقس يوم الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً خاصة على المناطق الغربية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و20 وتصل إلى 30 كم/س.