7 أشواط تفتتح "سباقات الخيول" على مضمار العين للفروسية

العين في 8 نوفمبر / وام / يفتتح نادي العين للفروسية والرماية، فعاليات الموسم الجديد على مضماره، بإقامة سباق الخيول العربية الأصيلة المؤلف من 7 أشواط، بإجمالي جوائز تبلغ 515 ألف درهم.

وينطلق السباق غدا الأحد بشوط الخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، بينما تتنافس الخيول في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر أيضا.

ويقام الشوط الثالث لمسافة 1600 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق "توليد الإمارات"، ويشهد الشوط الرابع مشاركة الخيول عمر 3 سنوات لمسافة 1400 متر.

وتتنافس الخيول عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط الخامس لمسافة 1000 متر، كما تشارك الخيول عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط السادس لمسافة 1000 متر أيضاً.

وتختتم الأمسية الأولى في الموسم على مضمار النادي، بالشوط السابع لمسافة 1000 متر المخصص للخيول عمر 4 سنوات فما فوق.