غداً .. توقعات بسقوط أمطار

أبوظبي في 8 نوفمبر/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على السواحل والجزر الغربية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:45 والمد الثاني عند الساعة 05:15 والجزر الأول عند الساعة 08:18 والجزر الثاني عند الساعة 22:09، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 01:08 والجزر الأول عند الساعة 18:11 والجزرالثاني عند الساعة 07:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 22 80 30

دبي 32 23 75 30

الشارقة 33 18 70 30

عجمان 32 22 70 30

أم القيوين 32 18 75 30

رأس الخيمة 33 17 65 25

الفجيرة 29 21 70 40

العـين 32 22 55 20

ليوا 33 18 85 15

الرويس 31 20 85 35

السلع 31 20 80 30

دلـمـا 31 25 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 30 24 85 45

أبو موسى 30 24 85 45