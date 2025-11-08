نادي الحمرية يكشف عن شعار كأس آسيا للشراع الحديث

الشارقة في 8 نوفمبر / وام / كشف نادي الحمرية اليوم عن الشعار الرسمي لبطولة كأس آسيا للشراع الحديث للشباب، التي يستضيفها خلال الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

وأوضح سالم الخيال، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة المنظمة، أن تصميم الشعار يجسد هوية النادي البحرية وروح الشباب التي تمثل جوهر البطولة، مشيراً إلى أن عناصر التصميم مستوحاة من البحر والشمس، وتعكس الفئتين الرئيسيتين المشاركتين في المنافسات، وهما فئتا ILCA و Optimist.

وأضاف الخيال أن الشعار يترجم التوجه العام للنادي بالتعاون مع اتحاد اللعبة ومجلس الشارقة الرياضي نحو توفير بيئة رياضية متطورة تدعم مشاركة الشباب، وتواكب رؤية الدولة في الارتقاء بالرياضة والرياضيين على المستويين المحلي والقاري.