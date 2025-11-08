انطلاق معرض “لورا” في أم القيوين لدعم رواد الأعمال والمشاريع الوطنية

أم القيوين في 8 نوفمبر/ وام/ انطلق معرض “لورا” الذي نظمه مجلس سيدات أعمال أم القيوين، برعاية غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وشارك فيه أكثر من 50 مشاركاً من أصحاب المشاريع، يمثلون فئات متنوعة من رواد الأعمال والشباب المبدعين وأصحاب العلامات التجارية الناشئة.

وافتتح المعرض أمس سعادة خلفان أحمد مسفر رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في أم القيوين مع سعادة عائشة راشد ليتيم رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين بحضور أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بأم القيوين وأعضاء الغرفة، إلى جانب حضور عدد من المؤثرين والإعلاميين.

ويأتي معرض “لورا” ضمن سلسلة من المبادرات والأنشطة التي ينظمها مجلس سيدات أعمال أم القيوين تحت رعاية الغرفة، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، ودعم المشاريع الريادية، وتمكين أصحاب الأفكار المبتكرة من تطوير أعمالهم والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني المستدام.

ويشكل المعرض منصة متكاملة تجمع بين عرض المنتجات والخدمات المتخصصة في مجالات المناسبات والأزياء والعطور والمجوهرات والضيافة والسفر، ويهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لعرض ابتكاراتهم والتعريف بمنتجاتهم أمام الجمهور، حيث تم من خلاله المعرض إبراز إبداعات المشاركين ومشاريعهم الوطنية المبتكرة.

وقام رئيس الغرفة مع الحضور بجولة في أجنحة المعرض، حيث اطلعوا على أبرز المنتجات والعروض التي قدمها المشاركون، والتي شهدت مشاركة علامات تجارية إماراتية بارزة في مجالات العطور والمنتجات الطبيعية، إلى جانب مصممين شباب في مجالات الأزياء والإكسسوارات والمجوهرات، فضلًا عن شركات متخصصة في تنظيم المناسبات والسفريات والضيافة، ما يعكس تنوع المشاركات ودور المعرض في تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الإبداعية والتجارية.

وأكدت سعادة عائشة راشد ليتيم أن تنظيم المعرض يجسد رؤية مجلس سيدات الأعمال في تمكين رواد الأعمال من الجنسين ودعم جميع الفئات المنتجة، مشيرةً إلى أن المجلس يحرص على تنفيذ مبادرات نوعية تُسهم في تعزيز التبادل التجاري وتطوير بيئة ريادة الأعمال في الإمارة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وأضافت أن مجلس سيدات الأعمال يواصل جهوده في دعم المشاريع الوطنية الصغيرة والأسر المنتجة عبر مبادرات تهدف إلى تطوير مهارات رواد الأعمال وتزويدهم بالأدوات التي تعينهم على المنافسة والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، مؤكدة أن النجاحات التي يحققها رواد الأعمال في أم القيوين تعكس البيئة الداعمة التي توفرها الإمارة للمبدعين والمستثمرين على حد سواء.