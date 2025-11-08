تفاهم بين "مجمع الشارقة للبحوث" وبوهرينجر لدعم البحث والابتكار الصحي بالدولة

الشارقة في 8 نوفمبر / وام / وقعت شركة «بوهرينجر إنجلهايم» العالمية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية الحيوية مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وقّع المذكرة كل من سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وغالب الأحدب، رئيس الشؤون الحكومية والعامة لمنطقة الشرق الأدنى والإمارات في شركة «بوهرينجر إنجلهايم»، بحضور أسامة الحاج، المدير العام ورئيس قطاع الأدوية البشرية لمنطقة الشرق الأدنى والإمارات بالشركة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار في قطاع الرعاية الصحية على صعيد إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكين الباحثين والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية في المدينة الجامعية بالشارقة من الاستفادة من منصة «أوبن مي» (OpnME) الرقمية التابعة لشركة «بوهرينجر إنجلهايم»، وهي منظومة عالمية للابتكار المفتوح تتيح للعلماء والمؤسسات التواصل والمشاركة في مشاريع بحث وتطوير متقدمة على المستوى العالمي.

وسيساهم هذا التعاون في دعم تطوير الأبحاث المشتركة في مجالات علاجية حيوية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والأورام، واضطرابات التمثيل الغذائي، وعلوم الأعصاب، ما يدعم بناء بيئة بحثية متكاملة تسرّع تحويل الأفكار العلمية إلى تطبيقات عملية تسهم في تحسين صحة الإنسان وجودة الحياة.

وجرى توقيع المذكرة ضمن فعاليات منتدى «الشارقة محطة المستقبل: الرعاية الصحية»، المنصة الرائدة في الإمارة للابتكار والبحث العلمي في القطاع الصحي، بما يؤكد المكانة المتنامية للشارقة كمركز إقليمي بارز لعلوم الحياة والتقنيات الحيوية، ودورها في تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي لتسريع وتيرة الاكتشاف العلمي والتطوير التجاري.