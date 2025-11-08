شرطة دبي تبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزارة الداخلية الروسية

موسكو في 8 نوفمبر / وام / بحثت شرطة دبي سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات مع وزارة الداخلية الروسية في المجالات الأمنية والشرطية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، إلى روسيا الاتحادية التقى خلالها معالي ماكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون المواصلات، والجنرال أوليغ أناتوليفيتش بارانوف، رئيس الإدارة الرئيسية لوزارة الداخلية الروسية، بحضور العميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، والملازم أول مراد علي سبت من لجنة تأمين الفعاليات.

وناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون في مجالات الأمن والسلامة العامة وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في العمل الشرطي.

وأكد اللواء المزروعي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توطيد علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وفق توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير الأداء الشرطي والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية.

كما استمع الوفد إلى عرض من الجانب الروسي حول الأمن العملياتي وتأمين الفعاليات الكبرى، والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، إضافة إلى مبادرات التعاون المستقبلية لتطوير القدرات الأمنية والإدارية.

وعلى هامش الزيارة، التقى اللواء سيف مهير المزروعي والوفد المرافق له مع سعادة الدكتور محمد أحمد سلطان عيسى الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، حيث تم إهداؤه درعاً تذكارية بهذه المناسبة.