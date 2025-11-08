شرطة أبوظبي تنفذ خطة ميدانية لتأمين "نصف ماراثون أدنوك-العين 2025"

أبوظبي في 8 نوفمبر/ وام/ نفذت شرطة أبوظبي خطة أمنية ومرورية متكاملة لتأمين فعاليات نصف ماراثون أدنوك – العين 2025، ضمن جهودها المستمرة في دعم الفعاليات الرياضية والمجتمعية وتعزيز السلامة العامة.

وشملت الخطة وجود الدوريات الشرطية الميدانية في مختلف مسارات السباق، لضمان انسيابية الحركة المرورية وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة للمشاركين والجمهور.

وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على توفير بيئة آمنة تسهم في إنجاح الفعالية، بالتنسيق مع الجهات المنظمة والشركاء من المؤسسات المحلية، مشيدة بتعاون أفراد المجتمع واستجابتهم لتعليمات منظمي الحدث.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام شرطة أبوظبي بدعم المبادرات الرياضية التي تعزز نمط الحياة الصحي، وترسخ مكانة إمارة أبوظبي وجهةً رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية.