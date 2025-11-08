الإنجليزي آرون راي ينفرد بصدارة بطولة أبوظبي اتش إس بي سي للجولف

أبوظبي في 8 نوفمبر / وام / انفرد الإنجليزي آرون راي بصدارة بطولة أبوظبي اتش إس بي سي للجولف بعد نهاية منافسات اليوم الثالث وقبل الأخير، محققاً 6 ضربات تحت المعدل، ليصل إلى 20 ضربة تحت المعدل، باحثًا عن أول لقب له في جولة دي بي ورلد منذ خمس سنوات.

وتقام النسخة الـ20 من البطولة على ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس بأبوظبي، ضمن فعاليات "سلسلة رولكس" وجزء من التصفيات الختامية لـ"جولة دي بي ورلد"، وتستمر حتى يوم الغد الأحد الموافق 9 نوفمبر بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي و"جولة دي بي ورلد".

وجاء الإنجليزي الآخر تومي فليتوود، بطل نسختي 2017 و2018، في المركز الثاني بـ19 ضربة تحت المعدل، يشاركه الدنماركي نيكولاي هوجقارد بالرصيد نفسه بعد أن سجل 5 ضربات تحت المعدل في اليوم نفسه.

أما الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، متصدر ترتيب "السباق إلى دبي"، فقد قفز من المركز العشرين إلى الرابع عشر محققاً 6 ضربات تحت المعدل اليوم، ليصل إلى 14 ضربة تحت المعدل، ويبقى في دائرة المنافسة على لقب البطولة، مع اقترابه من الفوز بلقب "بطل الموسم" للمرة السابعة في مسيرته.

وشهد اليوم الثالث أيضاً تألق الإنجليزي تيريل هاتون، الذي بدأ بقوة مسجلاً 2 إيجل و2 بيردي خلال أول أربع حفر، ما قلص الفارق مع المتصدر بسرعة، وحافظ على زخمه ليصل إلى 14 ضربة تحت المعدل.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف نحو 9 ملايين دولار، يتنافس عليها 72 لاعباً من نخبة نجوم جولة دي بي ورلد، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1.52 مليون دولار و1500 نقطة، وصاحب المركز الثاني على 980 ألف دولار و1000 نقطة، فيما ينال المركز الثالث 560 ألف دولار و565 نقطة.