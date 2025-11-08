"الأحواض الجافة" تسلّم وحدة الإنتاج العائمة "إيميم" لدعم قطاع الطاقة البحري النيجيري

دبي في 8 نوفمبر /وام/ أعلنت "الأحواض الجافة العالمية"، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" عن إنجاز عملية التحويل والتكامل بالكامل لوحدة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة "إيميم"، وتسليمها كمرفق بحري رئيسي لدعم عمليات الانتاج في حقل "أوكووك" النفطي، بما يتماشى مع أهداف نيجيريا الرامية إلى تطوير قدراتها في قطاع الطاقة وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وشهدت منشآت "الأحواض الجافة العالمية" اليوم في دبي مراسم انطلاق الوحدة والتي هي عبارة عن منشأة بحرية على شكل سفينة، بحضور كلٍّ من القبطان الدكتور رادو أنطولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، والدكتور محمدو إنديمي، رئيس مجلس إدارة شركة أوريِنتال إنرجي ريسورسز المحدودة OERL.

وقامت "الأحواض الجافة العالمية" بتنفيذ عملية تجديد وتحويل شاملة للسفينة "إيميم" في منشأتها بدبي.

وشمل المشروع إجراء تعديلات هيكلية رئيسية، وتحديثًا كاملًا للأنظمة البحرية، وتركيب ودمج 19 وحدة إنتاج ومرافق تشغيل في الجزء العلوي، مما حوّل ناقلة النفط السابقة إلى وحدة انتاج بحرية متكاملة تتميز بكفاءة عالية.

قال القبطان الدكتور رادو أنطولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، إن "إيميم" تمثل نموذجاً يجمع بين التميّز الهندسي العالمي والطموح المحلي، ويُجسّد هذا المشروع قدرة ’الأحواض الجافة العالمية‘ على إدارة وتنفيذ المشاريع البحرية الكبرى وفق أعلى معايير التقنية، وبناء القُدرات الأكثر أهمية والتي تحتاجها الدول المنتجة للطاقة مثل نيجيريا.

وتمّ إنجاز المشروع بتكليف من شركة وورلد كارير كوربوريشن، بالنيابة عن "أوريِنتال إنرجي ريسورسز المحدودة" ليسهم في دعم عمليات الانتاج في حقل "أوكووك" النفطي الواقع ضمن رخصة استغلال البترول البحري في المياه الإقليمية لنيجيريا.

وعند بدء تشغيليها، ستتمكن "إيميم" من معالجة ما يصل إلى 70 ألف برميل من مجموع السوائل يومياً، والتعامل مع نحو 15 مليون قدم مكعّبة قياسية من الغاز يومياً، وتخزين ما يصل إلى مليون برميل من النفط الخام.

وصُمّمت الوحدة للعمل بشكل متواصل لمدة تصل إلى 15 عاماً دون الحاجة إلى الرسوّ في الحوض الجاف، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الانتاج في الربع الأول من عام 2026.

وجرت تسمية السفينة "إيميم" رسمياً خلال حفل أقيم في ديسمبر 2024 في منشآت "الأحواض الجافة العالمية" بدبي، بحضور نائب رئيس نيجيريا السيناتور كاشم شتيما، ومسؤولين حكوميين بارزين وممثلين عن القطاع والشركاء، حيث أكّد الحدث الدور الاستراتيجي للمشروع في تعزيز قدرات نيجيريا في الانتاج البحري وتطوير بنيتها الصناعية الأوسع.