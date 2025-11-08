غداً في أبوظبي .. اختتام السوبر المصري لكرة القدم

أبوظبي في 8 نوفمبر / وام / يختتم السوبر المصري لكرة القدم فعالياته غداً في أبوظبي بمباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع والتي تجمع فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في استاد آل نهيان، الساعة 16:45 بتوقيت الإمارات فيما تجمع المباراة النهائية فريقي الأهلي والزمالك في استاد محمد بن زايد الساعة 19:30.

وأكد مدربا الأهلي والزمالك طرفا المباراة النهائية استعدادهما الكامل لخوض اللقاء الكبير الذي يجمع قطبي الكرة المصرية في أبوظبي.

وقال ييس توروب مدرب الأهلي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية: "نحن هنا ليس من أجل المشاركة ولكن للفوز بالنهائي، كل اللاعبين جاهزون لخوض اللقاء، نستغل كل دقيقة لكي نطور مستوانا ونقيم اللاعبين بشكل دائم".

وأضاف: "في المباراة الأخيرة رأيت تحسناً كبيراً في الأداء الدفاعي والأداء بشكل عام، وبالنسبة للمصابين فقد تدرب إمام عاشور بشكل جيد مع الفريق، ونتابع حالته، ومحمد شريف شارك بالكامل وجاهز للقاء الغد".

من جانبه قال أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك: "سنخوض النهائي بشخصية نادي الزمالك، ونحاول أن نكون الطرف المبادر، الأهلي فريق كبير، وكثيرون شككوا في عدم تواجدنا في نهائي السوبر وكان هذا تحديا وحققناه".

وتابع: "أنا مُحب لدولة الإمارات بشكل شخصي، وإقامة السوبر هنا يضيف لقيمة البطولة بعد هذا التنظيم الرائع".