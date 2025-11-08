خليفة بن طحنون بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد عبدالله الظاهري ومحمد علي الظاهري

العين في 8 نوفمبر / وام / حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال أقامه عبدالله سرور شهوان الظاهري وعلي سرور شهوان الظاهري، بمناسبة زفاف نجليهما حمد عبدالله سرور شهوان الظاهري إلى كريمة سيف عبيد سيف الطاير، ومحمد علي سرور شهوان الظاهري إلى كريمة خالد خادم خميس القبيسي.

وأعربَ معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيمَ اليوم في مجلس الجفير في منطقة العين، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوِّين.