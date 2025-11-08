"أبوظبي للدفاع المدني" تختتم مشاركتها في فعاليات ملتقى مستشفيات الظفرة 2025

أبوظبي في 8 نوفمبر/ وام/ اختتمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مشاركتها في فعاليات الملتقى الصحي الرابع لمستشفيات الظفرة 2025" والذي أقيم برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ونظمته مستشفيات الظفرة بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث" تحت شعار "صحة المجتمع تبدأ من الأسرة".

وجاءت المشاركة ضمن اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين من أجل تطوير منظومة وقائية متكاملة تحقق تطلعات أبوظبي ورؤيتها المستقبلية، مؤكدة التزامها بتقديم أفضل خدمات الرعاية الإسعافية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وعرضت الهيئة ضمن جناحها في الملتقى أبرز إنجازاتها وخدماتها التطويرية وحرصها على دعم جهود تعزيز الصحة في المجتمع من أبرزها "أنظمة الإسعاف الذكية"، التي تمثل نقلة نوعية في خدمات الإسعاف باستخدام أحدث التقنيات، كما عرضت جهاز تحسين جودة الإنعاش القلبي الرئوي (RQI)، المصمم لتحسين فعالية عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) التي تُجرى في حالات الطوارئ، مثل توقف القلب المفاجئ.

وبثت الهيئة نحو 30 فيديو عبر شاشة التوعية الرئيسية حول جهودها في توعية المجتمع بأهمية الالتزام بتدابير الوقاية من الحرائق، وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها في حال حدوثها والإجراءات الصحيحة لتقديم الإسعافات الأولية، كما عرضت نظام حصنتك والذي يُعد خط الدفاع الأول لحماية الأرواح.

ونظمت الهيئة خلال مشاركتها مجالس توعية لكبار المواطنين ركزت على تقديم شروحات حول أنواع الطفايات وكيفية استخدامها بشكل فعّال في إخماد الحرائق، وتوجيه النصائح حول أهمية توافر طفايات الحريق، وصناديق الإسعافات الأولية، وبطانيات الحريق في المنازل، تعزيزًا لسلامة الأفراد والمجتمع، كما اقامت مسرحًا تفاعليًا ضمن الفعاليات ركز على توعية الزوار حول تدابير السلامة الوقائية.