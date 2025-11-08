ولي عهد أم القيوين يحضر أفراح المعلا

أم القيوين في 8 نوفمبر / وام / حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد بن عبدالله المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، بمناسبة زفاف نجله الشيخ أحمد بن راشد المعلا على كريمة الشيخ سعيد بن أحمد بن عبدالله المعلا.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة البيت متوحد بأم القيوين، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

وبارك سمو الشيوخ للعروسين وذويهما متمنين لهما حياةً زوجية سعيدة.