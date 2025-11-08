الحمادي والمدني يحملان علم الإمارات في افتتاح "ألعاب التضامن الإسلامي"

الرياض في 8 نوفمبر/ وام/ حمل عمر الحمادي سباح منتخبنا الوطني، ومي المدني رباعة منتخبنا الوطني لرفع الأثقال، علم الإمارات في حفل افتتاح النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.





حضر الحفل أمس في ميدان الجنادرية بالرياض معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي للجنة، وسعادة غانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة، وناصر التميمي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.

من جانب آخر شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في الاجتماع الرابع عشر للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي في الرياض، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ومحمد بن درويش.

وشهد الاجتماع اختيار "ملف ماليزيا"، لاستضافة فعاليات النسخة السابعة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي عام 2029، وذلك من بين ملفات الدول التي تقدمت لتنظيم الحدث.

يذكر أن دولة الإمارات تشارك في النسخة الحالية، بوفد يتكون من 71 رياضياً ورياضية، يشاركون في 14 رياضة .