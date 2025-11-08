سعيد بن طحنون يحضر أفراح الظاهري والطاير والقبيسي بالعين

العين في 8 نوفمبر/ وام/ حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، يرافقه الشيخ عيسى بن سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ محمد بن سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي إقامه عبد الله سرور بن شهوان الظاهري وعلي سرور بن شهوان الظاهري، بمناسبة زفاف نجليهما "حمد عبدالله سرور بن شهوان الظاهري" إلى كريمة سيف عبيد بن سيف الطاير و"محمد علي سرور بن شهوان الظاهري" إلى كريمة خالد خادم بن خميس القبيسي وذلك في مجلس "الجفير" بمنطقة العين.

وقد رحب الحضور بمعاليه، معربين عن سعادتهم بتشريفه لهم في هذه المناسبة السعيدة، ومقدرين له اهتمامه الدائم بترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.