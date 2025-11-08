"منتخب الجودو" يحصد ذهبية في "ألعاب التضامن الإسلامي"

الرياض في 8 نوفمبر/ وام/ أحرزت لاعبة منتخبنا الوطني للجودو، بشيرات خرودي الميدالية الذهبية الأولي للإمارات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية الشقيقة حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

وجاء تتويج اللاعبة خرودي بعد مراحل عدة من المنافسات في وزن تحت "52 كجم"، بمشاركة 12 لاعبة من المصنفات البارزات، بفوزها على بطلة كازاخستان إيوفا تولجاناي، كما تغلبت على بطلة أوزبكستان موخا يو اخماتوفا، بينما تفوقت في النهائي على بطلة طاجيكستان مدينة قربوترودا.

وأثنى سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو على المستوى المميز للاعبة بشيرات خرودي، وحصولها على الميدالية الذهبية، كما وجه التهنئة للجنة الأولمبية الوطنية على هذا الإنجاز، آملا أن تتواصل مسيرة الإنجازات في بقية المنافسات المقبلة.