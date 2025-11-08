"أطلس القدم الإماراتية" نحو حذاء مريح لتحسين الأداء الحركي

أبوظبي في 8 نوفمبر / وام/ يشعر الكثير من الأشخاص بالألم أو الضغط أثناء ارتداء الأحذية خاصة الجديدة منها ، رغم اختيار المقاس الصحيح والماركة الشهيرة .

أمر لايجد تفسيرا سوى الاعتماد على التصاميم العالمية التي تتبنى نماذج لا تعكس الخصائص الفعلية لأقدام السكان المحليين ، ما قد يؤدي إلى التقرنات وتشوهات الأصابع ومشكلات في القوام، وفي حالة مرضى السكري يزداد خطر القرح والجروح.

ملاءمة الحذاء لشكل القدم ليست مجرد مسألة موضة بل عامل وقائي أساسي يساهم في حماية المفاصل وتحسين الأداء الحركي كما أكدتها جلسة علمية ضمن فعاليات مؤتمر صحة الدولي الحادي عشر للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة .

النقاشات ألقت باللائمة على التصاميم العالمية التي تتجاهل شكل أقدام سكان المنطقة بدقة .

مشروع "أطلس القدم الإماراتية" ثلاثي الأبعاد، الذي يهدف إلى تطوير أحذية تراعي الخصائص التشريحية لأقدام سكان منطقة الخليج كان حاضرا بقوة في النقاشات حيث يعتمد على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لأقدام السكان أثناء الوقوف الكامل بالوزن، لتكون هذه القاعدة المرجع الأساسي في تصميم أحذية طبية وعسكرية ووقائية تراعي الخصائص التشريحية الفعلية لأقدام السكان، بعيداً عن الاعتماد على المقاسات الغربية التقليدية.

وأظهرت الدراسات وجود فروقات واضحة مع المقاسات الغربية المعتمدة في صناعة الأحذية، ما يؤدي إلى أن الكثير من السكان يرتدون أحذية غير متوافقة مع أقدامهم، خصوصاً في منطقة مقدمة القدم، وهو ما يترتب عليه مشكلات في الوقفة والمشي وإصابات مزمنة على المدى الطويل، كما بينت النتائج أن المشكلة تمتد لتشمل منتسبي القوات المسلحة والشرطة والخدمة الوطنية، الذين يقضون ساعات طويلة في ارتداء الأحذية الرسمية، ما يؤدي إلى الإرهاق ويؤثر على الأداء العام والوظيفي.

ملاءمة الحذاء لشكل القدم وإن كانت مسألة راحة فهي عامل وقائي أساسي يحافظ على صحة القدم ويحسن الأداء.

المشروع يمثل منصة للتعاون بين القطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية وشركات صناعة الأحذية، بما يتيح تطوير تصاميم ومقاسات دقيقة تراعي خصوصية السكان، وتعزز صحة القدم، وتحد من الإصابات، وتحسن الأداء البدني للمواطنين والمقيمين على المدى الطويل.







