الفجيرة تحتفي بالإبداع البصري في الدورة السابعة لجائزة التصوير الضوئي

الفجيرة في 8 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام أن جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي أصبحت منصة فنية عالمية تحتفي بالإبداع البصري وتكرس مكانة إمارة الفجيرة كمركز للثقافة والفنون.

وأشار اليماحي إلى أن الدورة السابعة للجائزة (2024–2025) شهدت مشاركة واسعة من مصورين من مختلف دول العالم ما يعكس نجاحها واستمرار تطورها عاما بعد عام.

وتستعد هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام لإقامة حفل تتويج الفائزين بالجائزة برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وذلك يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025 في بيت الفن بجانب قلعة الفجيرة بحضور نخبة من المصورين والفنانين والمبدعين من داخل الدولة وخارجها.

وكانت الجائزة قد انطلقت في 9 أكتوبر 2024 لتكون منصة فنية تحتفي بالإبداع البصري وتدعم المواهب المحلية والعالمية في مجال التصوير الفوتوغرافي.

وتتواصل عقب الحفل فعاليات ومعارض فنية وتراثية مصاحبة تمتد من 13 إلى 15 نوفمبر 2025 في بيت الفن، وتُفتح أبوابها للجمهور يوميا من الساعة الرابعة عصرا حتى التاسعة مساء، وتشمل ورش عمل متخصصة في عالم التصوير يقدمها نخبة من خبراء الصورة والمحترفين.