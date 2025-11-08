تعزيز الثقافة المالية للشباب في برنامج الأسرة بالفجيرة

الفجيرة في 8 نوفمبر/ وام / نظم مجلس الفجيرة للشباب بالتعاون مع لجنة العرس الجماعي بالفجيرة برنامجا نوعيا بعنوان "برنامج الأسرة" يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب المقبلين على الزواج وتمكينهم من اكتساب مهارات الإدارة المالية لضمان حياة زوجية مستقرة ومستدامة.

قدمت الورشة آمال العبدولي، حيث تناولت التخطيط المالي الذكي وأهمية الادخار وتنظيم المصروفات وبناء الميزانية الشهرية إلى جانب تسليط الضوء على الأخطاء المالية الشائعة لدى الأزواج الجدد مع تقديم نصائح عملية لتحقيق استقرار اقتصادي وأسري طويل الأمد.

وشهد البرنامج تفاعلا واسعا من المشاركين الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تجمع بين التوعية والتطبيق العملي.

ورحب سعادة عبيد راشد اليماحي رئيس لجنة العرس الجماعي بالفجيرة بالعرسان المشاركين، مثمنا جهود مجلس شباب الفجيرة ودوره في تقديم محاضرات نوعية تعزز أسس بناء الأسرة المستقرة، مؤكدا أهمية المشاركة في العرس الجماعي لتعزيز روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع.

من جهته أشاد فايز سعيد اليماحي، رئيس مجلس الفجيرة للشباب، بأهمية البرنامج في تنمية المهارات العملية للشباب، مشددا على أن الثقافة المالية تعتبر من الركائز الأساسية لبناء أسر مستقرة وواعية ماليا، مؤكدا استمرار المجلس في تنفيذ مبادرات تدعم الشباب نحو حياة متوازنة ومستدامة.