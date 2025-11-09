توقيع كتاب "الرحم الاصطناعي" لجمال السويدي في معرض الشارقة الدولي للكتاب

الشارقة في 9 نوفمبر /وام/ شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، توقيع معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، على كتابه الجديد بعنوان "الرحم الاصطناعي: عالم ما بعد التكاثر البشري"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ44 المقامة تحت شعار "بينك وبين الكتاب".

وأعقبت حفل التوقيع، ندوة فكرية موسعة ناقشت أبعاد الكتاب العلمية والاجتماعية والأخلاقية، بحضور نخبة من المثقفين والأكاديميين والمفكرين.

وأكد الدكتور السويدي في كلمته أن الكتاب يتناول تطور تقنية الأرحام الاصطناعية وتأثيراتها المستقبلية على الإنسان والمجتمع، موضحاً أن هذه التقنية قد تمثل ثورة طبية في علاج العقم وحماية النساء من مخاطر الحمل، لكنها تثير أيضاً تساؤلات أخلاقية ودينية وقانونية تستدعي نقاشاً عالمياً وتنظيماً دقيقاً.

وشهدت الندوة مداخلات من عدد من الباحثين، بينهم الدكتور عبدالله العوضي، والدكتورة نورة ناصر الكربي، والدكتور خالد بن ققه، الذين أجمعوا على أن الكتاب يشكل إضافة فكرية نوعية تطرح رؤية علمية وإنسانية متوازنة لقضية تمسّ مستقبل البشرية.

وأكد المشاركون أن "الرحم الاصطناعي" يعدّ أحد أبرز الإصدارات الفكرية لعام 2025، لطرحه المتعمق للعلاقة بين العلم والدين والأخلاق في عصر التحولات التكنولوجية الكبرى.