"أبوظبي للطفولة المبكرة"/ مؤسسات وطنية تحصد علامة الجودة في دعمها للوالدين

أبوظبي في 9 نوفمبر /وام/ شكل برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، الذي أطلقته هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عام 2021 منصة وطنية لتحفيز المؤسسات والهيئات العاملة في الإمارة على تبني مبادرات مبتكرة بما يمكن الوالدين من تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم الأسرية ومسيرتهم المهنية، ما يسهم في طفولة أكثر أماناً ونمواً وبيئة عمل أكثر إنتاجية واستقرارا.

وقالت فاطمة راشد الكعبي، مديرة برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن البرنامج يهدف إلى تكريم المؤسسات الوطنية التي تتبنى سياسات وممارسات رائدة تعزز دور الوالدين العاملين، وتدعم رفاه الأطفال في إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات عامةً.

وأضافت أن دعم الوالدين العاملين أصبح اليوم استثماراً في مستقبل الأطفال وازدهار المجتمعات، مؤكدةً أن كل مبادرة تسهم في تمكين الوالدين من أداء دورهم الأسري بمرونة تُترجم إلى نمو صحي للأطفال ورفاه للأسرة والمجتمع.

وأكدت الكعبي أن هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تهدف من خلال البرنامج إلى ترسيخ مفهوم بيئات العمل الداعمة للأسرة، وتشجيع المؤسسات على اعتماد ممارسات مرنة تمنح الوالدين الوقت الكافي لرعاية أطفالهم دون الإخلال بمسؤولياتهم المهنية.

وأشارت إلى أن البرنامج يعتمد إطار تقييم متكاملاً يستند إلى أبحاث عالمية ومعايير دقيقة تشمل إجازة الوالدية، وأنماط العمل المرنة، والرعاية الأسرية، والرفاهية الأسرية، والثقافة المؤسسية، مع التركيز على الابتكار كقيمة محورية تشجع المؤسسات على تقديم حلول عملية تتجاوز المعايير التقليدية.

من جانبها أكدت الدكتورة غوية النيادي، نائب رئيس أول الخدمات الطبية وجودة الحياة في "أدنوك" أن الحصول على علامة الجودة "لبيئة عمل داعمة للوالدين" يعد إنجازاً مهماً ضمن إنجازات إستراتيجية "طاقة للارتقاء بجودة الحياة"، ما يؤكد التزام "أدنوك" الراسخ بإعطاء الأولوية لتعزيز جودة الحياة الاجتماعية لموظفيها وعلاقاتهم الأسرية.

وأضافت: "من خلال شراكتنا مع "دائرة تنمية المجتمع" و"هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة"، تمكنا من الجمع بين الأولويات الوطنية والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والعالمية لتتناسب مع النهج الذي تتبعه "أدنوك"، ما يضمن تقديم دعم متكامل للوالدين العاملين".

وذكرت أن تهيئة بيئة عمل داعمة للوالدين والأطفال، تسهم في تعزيز جودة حياة الموظفين وتسهم في ترسيخ التماسك الأسري والمجتمعي، تماشياً مع عام المجتمع، لافتة إلى أن تمكين الوالدين يسهم في دعم بناء أسر مستقرة ومجتمعات متماسكة وزيادة إنتاجية الموظفين.

من جهتها قالت مريم المشرخ، المديرة التنفيذية للموارد البشرية في "ميرال" إن الشركة أطلقت مسارا متكاملا للوصول إلى بيئة عمل داعمة للوالدين ضمن رؤية واضحة تضمنت إجراءات عملية مثل إجازات أمومة وأبوة مدفوعة بالكامل، وترتيبات عمل مرنة وعن بُعد، ومبادرات في مجالات الصحة والرفاهية.

وأضافت أن حصول "ميرال" على "علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين"، من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، يعكس التزام الشركة ببناء بيئة عمل مرنة وإنسانية يشعر فيها الموظفون بالتقدير والدعم.