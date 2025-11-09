بدور القاسمي تستعرض إنجازات هيئة الشارقة للكتاب في 2025 وخططها لعام 2026

الشارقة في 9 نوفمبر/ وام/ استعرضت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب خلال الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الهيئة الذي عقد في مقرها بالشارقة أبرز إنجازات الهيئة خلال عام 2025 وخطتها الاستراتيجية للعام المقبل 2026.

حضر الاجتماع كل من سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي للهيئة، ويونغسوك تشي رئيس مجلس إدارة إلسيفير، وجون إنغرام رئيس مجلس إدارة شركة إنجرام للمحتوى، وماركوس دول نائب رئيس مجلس أمناء بن أمريكا (عبر الاتصال المرئي) وغوراف شريناغيش الرئيس التنفيذي في الهند وجنوب شرق آسيا وعضو اللجنة التنفيذية العالمية في بنغوين راندوم هاوس.

كما حضر الاجتماع سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة والدكتور سلطان العميمي رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات والدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث وفهد المعمري رئيس مجلس إدارة مكتبة الإمارات ومروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة ورئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وراشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين ومدير جمعية الإمارات لإدارة الحقوق وعبدالعزيز تريم.

وأشادت الشيخة بدور القاسمي بجهود أعضاء المجلس وفريق العمل في مواصلة تعزيز مكانة الشارقة العالمية كمركز رائد للمعرفة والثقافة والإبداع، مؤكدة أن العام الجاري شكّل محطة مفصلية في مسيرة الهيئة وصناعة النشر العربي.

وقالت :" تؤكد الشارقة مجددًا ريادتها في بناء جسور التواصل الثقافي العالمي سواء من اتفاقية الشراكة التاريخية مع اليونسكو لتحويل أرشيفها العالمي إلى صيغة رقمية تحفظ ملايين الصفحات من ذاكرة الإنسانية إلى شراكاتنا الأكاديمية والثقافية مع كبرى الجامعات في البرتغال وإيطاليا".

وأضافت :" لقد تحوّل مؤتمر الناشرين الدولي في الشارقة إلى أحد أهم المنصات العالمية لتبادل الحقوق والتعاون المهني فيما تواصل مبادرات مثل "مسار الابتكار" التابع لصندوق الشارقة لاستدامة النشر "انشر" رسم ملامح مستقبل النشر الرقمي، حيث تعكس هذه الإنجازات التزامنا الجماعي بتمكين المعرفة وتعزيز الحضور العربي وترسيخ دور الشارقة كمحرك للابتكار والتبادل الثقافي في العالم".

وقدّم سعادة أحمد بن ركاض العامري خلال الاجتماع عرضًا شاملاً لأبرز إنجازات الهيئة خلال العام واستعرض ملامح رؤيتها للمرحلة المقبلة، حيث شملت أبرز محطات 2025 توقيع اتفاقية رقمية مع منظمة اليونسكو لتوثيق وأرشفة أرشيفها العالمي ودمجه ضمن منظومة مكتبات الشارقة العامة في مشروع يؤكد ريادة الإمارة في صون المعرفة والموروث الثقافي الإنساني.

كما عرض إنجازات وكالة الشارقة الأدبية التي شملت توقيع أكثر من 30 اتفاقية حقوق ترجمة إلى 10 لغات وتطوير نظام إدارة الحقوق الجديد الذي سهّل عمليات البيع والشراء وعزّز تمثيل الكتّاب عالميًا.

وشهد العام افتتاح مركز الدراسات العربية في جامعة كويمبرا البرتغالية والإشراف على رقمنة مكتبة جوانينا التاريخية بما يعزز التعاون الثقافي والأكاديمي بين الشارقة وأوروبا.

وسجّل مؤتمر الناشرين الدولي في الشارقة هذا العام أنجح دوراته بمشاركة 1599 ناشرًا ووكيل حقوق أدبية من 116 دولة ليكرّس مكانة الشارقة كعاصمة عالمية للنشر.

كما واصل معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ44 تأكيد موقعه كأكبر معرض في العالم على مستوى بيع وشراء حقوق النشر للعام الخامس على التوالي.

واستعرض الاجتماع تحديثات الأداء في الإدارات والجهات التابعة للهيئة، حيث قدّم سيف الزري المدير التنفيذي للتحول الرقمي في هيئة الشارقة للكتاب عرضًا حول أنظمة إدارة علاقات المتعاملين ومؤشرات الأداء التي عززت كفاءة العمل المؤسسي وجودة الخدمات.

وقدّمت إيمان بن شيبة مدير إدارة المبادرات الإستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب تقريرًا حول تطورات مسار الابتكار التابع لصندوق «أنشر» المنصة الاستثمارية التي تربط المبتكرين التقنيين بصناعة النشر، مشيرة إلى أن دورة 2026 ستركز على الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مجالات التحرير والترجمة والتسويق والتحريك البصري.

كما استعرض المجلس مؤشرات الأداء في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر التي تضم اليوم أكثر من 3,400 من بينها أكثر من 500 شركة تعمل في مجالات النشر والكتاب.

وأقرّ المجلس خطة عمل الهيئة لعام 2026 والتي تتضمن أجندة ثرية بالفعاليات والمشروعات الجديدة من أبرزها مهرجان الشارقة للأدب الإفريقي ومهرجان الشارقة للأدب ومؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة إلى جانب سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

واختتمت الشيخة بدور القاسمي الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق مستهدفات الخطة الجديدة، قائلة :" طموحنا في العام 2026 هو ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة عالمية لصناعة النشر وقيادة الابتكار الثقافي والتقني في المنطقة والعالم".

وفي ختام الاجتماع تم إهداء كتاب "مكتبات الشارقة - قرن من المعرفة" الصادر عن دار "سراب" العلامة الأحدث التابعة لمجموعة كلمات إلى أعضاء المجلس تلاه جولة في استوديوهات "شين" الجديدة في مقر مدينة الشارقة للنشر والمزودة بغرف تسجيل والتعليق الصوتي والدبلجة بالإضافة إلى غرفة مخصصة لإنتاج برامج الحديث الصوتي (بودكاست) والمجهزة بأحدث التقنيات لخدمة صنّاع المحتوى والإعلاميين.