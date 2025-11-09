تحذير من تسونامي في اليابان والفلبين وإجلاء نحو مليون شخص بسبب إعصار" فونج وونج"

طوكيو-مانيلا في 9 نوفمبر /وام/ أصدرت السلطات المختصة في اليابان تحذيرا من أمواج مد عاتية (تسونامي) لمقاطعة إيواتي بشمال البلاد اليوم عشية إعلان الفلبين إجلاء نحو مليون شخص من مناطق معرضة للخطر مع اجتياح الإعصار فونج وونج القوي لجزيرة لوزون الرئيسية.

وحثت السلطات في البلدين السكان على الابتعاد عن المناطق الساحلية .وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه تم رصد موجة تسونامي على بعد 70 كيلومترا قبالة ساحل مقاطعة إيواتي في الساعة 5:12 مساء بالتوقيت المحلي (0812 بتوقيت جرينتش) ومن المتوقع أن تصل إلى الشريط الساحلي المطل

على المحيط الهادي قريبا. وأضافت أنه من المتوقع أن يبلغ ارتفاع الموجة حوالي المتر. وأظهر نظام التحذير من أمواج تسونامي في الولايات المتحدة

أن زلزالا قوته 6.26 درجة وقع في وقت سابق اليوم قبالة الساحل الشرقي لجزيرة هونشو، أكبر جزر اليابان، والتي تضم مقاطعة إيواتي.

في الوقت نفسه أجلت الفلبين أكثر من 900 ألف شخص من مناطق معرضة للخطر مع اجتياح الإعصار فونج وونج القوي لجزيرة لوزون الرئيسية.وتم تعليق العمل والدراسة في العديد من المناطق، بما في ذلك مانيلا الكبرى.ومن المتوقع أن يصل إعصار فونج وونج، المعروف محليا باسم أوان،

إلى اليابسة في إقليم أورورا في وسط لوزون مساء اليوم بعد أيام فقط من تعرض الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا لإعصار

كالمايجي الذي أودى بحياة 224 شخصا في الفلبين وخمسة في فيتنام حيث دمر مناطق ساحلية.

واجتاح فونج وونج الكثير من المناطق في لوزون، وقالت السلطات إنه محمل برياح تصل سرعتها إلى 185 كيلومترا في الساعة

وزوابع بسرعة تصل إلى 230 كيلومترا في الساعة متسببا في هطول أمطارغزيرة.

وتم إطلاق تحذيرات من المستوى الخامس، وهو الأعلى، في جنوب شرق ووسط الفلبين، بما في ذلك كاتاندوانيس وكامارينس سور وإقليم

أورورا، في حين أطلقت السلطات تحذيرا من المستوى الثالث لمنطقة مانيلا الكبرى والأقاليم المجاورة.

وحثّ وزير الدفاع جيلبرتو تيودورو السكان المقيمين في مسارالعاصفة على الامتثال لأوامر الإخلاء، محذرا من أن الرفض أمر خطير

وغير قانوني. وأعاد الجيش توجيه حوالي 2000 جندي من التدريب الميداني إلى التركيز على المساعدات الإنسانية ومواجهة الكوارث.

وذكرت هيئة تنظيم الطيران المدني أنه تم إلغاء نحو 400 رحلة جوية محلية ودولية.

خلا/