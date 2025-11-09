نجاح كبير لنصف ماراثون العين بمشاركة أكثر من 4000 عدّاء وعدّاءة

العين في 9 نوفمبر/ وام/ اختُتمت بنجاح فعاليات نصف ماراثون العين 2025، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع شركة أدنوك، بمشاركة نحو 4000 عدّاء وعدّاءة من مختلف الأعمار والجنسيات.

وشهد الحدث منافسة قوية ضمن خمس فئات رئيسية شملت: نصف الماراثون (21 كم)، وسباق 10 كم، وسباق 5 كم، وسباق 2.5 كم، إضافة إلى السباق العائلي والترفيهي وسباق أصحاب الهمم لمسافة 2.5 كم.

كما شهدت نسخة هذا العام مشاركة مميزة في فئة نصف الماراثون، حيث تجاوز عدد المشاركين فيها 1000 عدّاء وعدّاءة، فيما بلغ متوسط أعمار المشاركين في مختلف السباقات 31 عاماً.

وتنوعت الفئات العمرية بين الأطفال الذين لم يتجاوزوا العام الأول من عمرهم، وصولاً إلى المتسابقين المخضرمين ممن تجاوزوا السبعين عاماً، من بينهم عبد العزيز العامري (71 عاماً) وآنا روسو (73 عاماً)، كأكبر المشاركين سناً.

ويأتي تنظيم نصف ماراثون العين في إطار الجهود الهادفة إلى الترويج لماراثون أدنوك أبوظبي، الذي تُقام منافساته في ديسمبر المقبل، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية ومجتمعية رائدة على المستويين المحلي والدولي.

وتُعد شركة «أدنوك» الراعي الرسمي للحدث، الذي جمع بين الطابع التراثي لمدينة العين وروح المشاركة المجتمعية، من خلال مسافات تناسب مختلف مستويات اللياقة البدنية، وتشجِّع على مشاركة العائلات والأندية الرياضية والهواة من جميع الأعمار، بما ساهم في ترسيخ ثقافة النشاط البدني وأنماط الحياة الصحية بين أفراد المجتمع.

واستضافت القرية الرياضية فعاليات نصف ماراثون العين في الساحة المقابلة لاستاد هزاع بن زايد، حيث قدّمت تجربة رياضية وترفيهية متكاملة امتدت لأربعة أيام من 5 إلى 8 نوفمبر 2025، تضمنت عروضاً موسيقية وترفيهية حية، وأكشاك طعام ومشروبات متنوعة، إلى جانب أنشطة تفاعلية للأطفال والعائلات، ومنصات للجهات الراعية والشركاء التجاريين، ومناطق مخصصة للاسترخاء بعد الجري.

كما جُهز استاد هزاع بن زايد بعدد من المرافق الداخلية التي شملت صالة كبار الشخصيات، ومنطقة مخصصة للعدّائين النخبة، ومركزاً إعلامياً، وغرفة للمتطوعين، وعيادة طبية متكاملة، ما ضمن أعلى معايير السلامة والراحة لجميع المشاركين.

وفي ختام الحدث، أكد سعادة طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن تنظيم نصف ماراثون العين جاء ضمن مسيرة المجلس الهادفة إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية ومجتمعية متميزة، مشيراً إلى أن إقامة السباق في منطقة العين، بما تمتاز به من أصالة وتراث وطبيعة خلابة، عكس التنوع الفريد لمناطق الدولة، وأتاح المجال لتوسيع قاعدة المشاركين من مختلف مدن الإمارة والدولة كذلك.

وأضاف الهاشمي أن نصف ماراثون العين جسد رؤية مجلس أبوظبي الرياضي في تعزيز المشاركة المجتمعية وتشجيع مختلف فئات المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط، مؤكداً أن الحدث محطة رئيسية على الطريق نحو ماراثون أدنوك أبوظبي، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة، والمقرر إقامته يوم 13 ديسمبر في العاصمة أبوظبي لمسافات الماراثون الكامل، وماراثون التتابع لشخصين، وسباقات 10 كم، و5 كم، و2.5 كم.