‎وفد رائدات الأعمال الإماراتيات يواصل جولته التدريبية في مدينة شنغهاي

‎

أبوظبي في 9 أكتوبر / وام/‎واصل وفد رائدات الأعمال الإماراتيات جولته التدريبية في مدينة شنغهاي الصينية، ضمن البرنامج المتخصص "رائدات الأعمال الإماراتيات: استكشاف بيئة الأعمال في الصين"، الذي يُنظم تحت مظلة مجلس سيدات الأعمال الإماراتي – الصيني، وبالتعاون بين الاتحاد النسائي العام وسفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز معارف وخبرات رائدات الأعمال في مجالات الإعلام الرقمي والمحتوى الإلكتروني والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

‎وتعرف الوفد خلال الزيارة على تجارب شركات عالمية رائدة مثل Bilibili وXiaohongshu، حيث استعرضت المشاركات أحدث الممارسات في إنتاج المحتوى الرقمي، وإدارة الحملات التسويقية عبر المؤثرين، وتحليل بيانات الجمهور المستهدف. كما شارك الوفد في معرض الصين الدولي للواردات (CIIE)، وأطلع على أحدث الابتكارات العالمية في مجالات المنتجات والخدمات والتقنيات، إلى جانب لقاءات تعريفية مع شركات تعمل في مجال التصدير والتوسع الدولي.

‎وشهد البرنامج عقد جلسات حوارية حول دور المرأة في الابتكار الرقمي، وسبل تعزيز حضور المشاريع النسائية على المنصات العالمية، بما يسهم في توسيع شبكة العلاقات المهنية وفتح آفاق التعاون الدولي.

‎وأكدت المشاركات أن هذه التجربة في شنغهاي شكلت محطة نوعية لاكتساب رؤى عملية وخبرات ميدانية تدعم تطوير مشاريعهن وتعزيز تأثيرهن في سوق الأعمال العالمي.

و حضرت المشاركات جلسة حوارية ضمن قمة AIM للاستثمار في مدينة شنغهاي- الصين، التي تأتي تحت قيادة معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مؤتمر AIM، وتطورت لتصبح منصة عالمية رائدة تجمع الدول والصناعات والمستثمرين لصياغة المستقبل.

وتنظم القمة بالتعاون مع منظمي معرض الصين الدولي للاستيراد، وتهدف إلى تعزيز الحوار والشراكات الهادفة، وإرساء منصة فعالة للاستثمار والابتكار والتعاون عبر الحدود، في قلب أحد أكثر اقتصادات العالم ديناميكية. ويعكس الفرع الدولي الأول لقمة AIM في شنغهاي الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، المبنية على الثقة المتبادلة والتجارة الديناميكية والرؤية المشتركة للازدهار العالمي.

يُذكر أن مجلس سيدات الأعمال الإماراتي – الصيني يأتي في إطار مبادرة "مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة"، التي أطلقها الاتحاد النسائي العام برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تأكيداً على رؤية دولة الإمارات في تمكين المرأة ودعم حضورها في الساحة الاقتصادية العالمية.

وام / خا