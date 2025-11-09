اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات يبرز حضوره الثقافي في "الشارقة للكتاب"

الشارقة في 9 نوفمبر/ وام/ يسجل اتحاد كتاب وأدباء الإمارات حضورا مميزا في الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، الذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر، من خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات الأدبية والشعرية والفكرية التي تعكس دوره كأحد أبرز حواضن الإبداع في الدولة.

شهد اليوم الأول جلسة أدبية بعنوان "أثر المكان في الإنسان وتشكّل سمات المجتمع في الرواية الإماراتية"، شاركت فيها الكاتبة لولوة المنصوري والكاتب سعيد البادي، وأدارتها الدكتورة هند السعدي، حيث تناولت الجلسة دور المكان في النص الروائي في بناء الوعي السردي والإنساني.

وفي اليوم الثاني، أقام الاتحاد أمسية شعرية بعنوان "شِعر ووتر" جمعت بين الشعر والموسيقى بمشاركة الشاعرة نجاة الظاهري والشاعر ياسر دحي وعازفة القانون سمية بو خشم، وأدارتها الإعلامية شيخة بن خميس.

أما اليوم الثالث، فقد شهد جلسة فكرية بعنوان "أثر النصوص المقدسة في التعريف بالعربية وإثرائها العصور الوسطى أنموذجًا"، قدمها الدكتور تمام الأيوبي وأدارتها عائشة الحمودي، مستعرضة دور النص المقدس في تعزيز الوعي اللغوي والثقافي العربي.

وفي اليوم الرابع، نظم الاتحاد جلسة حوارية بعنوان "الطلائع الأدبية في مؤسساتنا الأكاديمية" بالتعاون مع كليات التقنية العليا، بحضور الكاتبين يوسف محمد وفاطمة محمد، وأدارتها وضحـة البلوكي، حيث ناقش المشاركون تجاربهم الأدبية الأولى وأهمية البيئة التعليمية في دعم المواهب الشابة.