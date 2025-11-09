انطلاق مسابقات مهرجان الوثبة الغذائي في أبوظبي





أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ انطلقت مسابقات مهرجان الوثبة الغذائي وسط مشاركة كبيرة من الأسر المنتجة والمهتمين بالشأن الغذائي والزراعي في دولة الإمارات، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في دورتها الرابعة، التي تنظمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار الحرص على تعزيز الأمن الغذائي المستدام وتشجيع الإنتاج المحلي، والترويج للهوية الغذائية الإماراتية بالإضافة إلى توفير منصة تفاعلية تجمع بين التراث الغذائي الإماراتي والابتكار في أساليب التغذية الحديثة، حيث يقام ضمن جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة.

ويشهد المهرجان إقامة 14 مسابقة غذائية تمتد حتى 23 نوفمبر الجاري بإجمالي جوائز مالية قيمتها 362 ألف درهم، إلى جانب الأنشطة التفاعلية المخصصة للأطفال والعائلات، وغيرها من الفعاليات المصاحبة في موقع المهرجان.

وأكدت كنه سعيد المسكري، عضو اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي رئيس مهرجان الوثبة أن المهرجان يشكل منصة حيوية لدعم الأسر المنتجة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي، من خلال توفير بيئة تفاعلية تتيح لها عرض منتجاتها وتوسيع نطاق انتشارها.

وقالت: " نحرص من خلال مهرجان الوثبة الغذائي على إبراز الهوية الغذائية الإماراتية وتعزيز حضورها في الوعي المجتمعي، عبر تسليط الضوء على الأطباق التراثية التي تعبّر عن ثقافتنا الغنية، وتشجيع المشاركين على تقديمها بأساليب مبتكرة تجمع بين الأصالة والتجديد، كما نولي اهتماماً خاصاً بتمكين الأسر المنتجة، من خلال إشراكها في المسابقات والفعاليات، وتوفير فرص تسويقية حقيقية لمنتجاتها، بما يسهم في دعم استدامة مشاريعها وتعزيز دورها في منظومة الأمن الغذائي".

وأضافت أن المهرجان يشهد تنظيم سلسلة من الأنشطة التوعوية والتعليمية الموجهة لمختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال والعائلات، بهدف ترسيخ مفاهيم التغذية الصحية والتوازن الغذائي، إلى جانب مسابقات الطبخ الشعبي الإماراتي التي تهدف إلى إبراز الموروث الغذائي المحلي والتعريف بأشهى الأطباق التراثية، إضافة إلى إقامة ورش عمل تعليمية حول التغذية الصحية، وأنشطة للأطفال تجمع بين الترفيه والتعليم، ومسابقات للمدارس والأسر المنتجة لابتكار أطباق إماراتية جديدة تستوحي من التراث وتواكب متطلبات العصر".

وأشادت المسكري بجميع المشاركين والمشاركات في المسابقات، وحرصهم على تقديم المأكولات الشعبية الإماراتية بشكل مميز من خلال الاهتمام بالعرض الجذاب للأطباق، وتزيينها وإعدادها بنكهات متنوعة.

وفي أولى المسابقات، التي خصصت لأفضل طبق حلويات شعبية "البلاليط الإماراتي"، وبلغت جوائزها المالية 26 ألف درهم، أحرزت سدرة علي المنصوري المركز الأول، و موزة حميد الشامسي المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب عائشة الغبشي الكتبي.

ويعد مهرجان الوثبة الغذائي فرصة مهمة لعرض منتجات المزارع الوطنية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مساحة تسويقية للأسر المنتجة ورواد الأعمال في القطاع الغذائي، بما يعزز من اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.

كما يسعى إلى دعم المزارعين والمربين المحليين، وتشجيع الابتكار في المنتجات الزراعية والغذائية، من خلال مسابقات ومعارض متخصصة تسلط الضوء على جودة الإنتاج الوطني وأثره في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وإلى جانب الجانب الترفيهي، يحمل المهرجان رسالة توعوية هادفة إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية ونشر ثقافة الغذاء المتوازن، بما ينسجم مع إستراتيجية دولة الإمارات للأمن الغذائي 2051.

وتطمح اللجنة المنظمة إلى أن يكون مهرجان الوثبة الغذائي حدثًا سنويًا يعزز من مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للابتكار في الغذاء والزراعة، ووجهة جاذبة للفعاليات المجتمعية والتراثية التي تسهم في تحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية المتكاملة.