الإمارات تطرح مبادرات جديدة لتطوير رياضة الشراع وتعزيز التعاون الدولي

دبلن في 9 نوفمبر / وام / أكد اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث التزامه بتطوير رياضة الشراع عالمياً وتعزيز ريادة الدولة في صناعة القرار الدولي، من خلال رئاسته لمجموعة الشرق الأوسط وغرب آسيا بالاتحاد الدولي، ومشاركته الفاعلة في اجتماعات الاتحاد الدولي للشراع 2025 التي اختتمت أمس في دبلن.

ومثل الاتحاد في الاجتماعات محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام، وزهير اللباط، المدير الفني للمنتخب الوطني، حيث شاركا في أعمال الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي الذي تترأسه الإمارات برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان.

وقدّم العبيدلي، بصفته رئيس لجنة التطوير في آسيا، تقريراً تضمن مبادرات نوعية أبرزها إطلاق برامج للناشئين، ودعم الدول النامية بالمعدات الأولمبية، وإنشاء منصات إلكترونية لتداول القوارب، وتحديث أنظمة إدارة السباقات.

وأشاد كوان هايلي، رئيس الاتحاد الدولي للشراع، بدور الإمارات في دعم برامج التطوير وتعزيز التعاون الإقليمي، مؤكداً أن مبادراتها تسهم في الارتقاء باللعبة عالمياً.

كما دعم الوفد الإماراتي قرارات تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية، وعقد سلسلة لقاءات مع ممثلي 7 اتحادات وطنية لبحث التعاون في إقامة المعسكرات والبطولات المستقبلية وبرامج التطوير.